Kun je besparen op je kerstinkopen? Wel als je op een strategisch goed moment start

Voor veel Nederlanders voert bij Kerstmis gezelligheid de boventoon, wordt de knip flink getrokken en maakt het niet zoveel uit wat het allemaal kost. Maar niet iedereen kan er zo over denken. Sommige kerstvierders moeten (of proberen) bij kerstinkopen op kosten te besparen. Lukt dat? En vooral: hoe?

De vragen worden beantwoord in het jaarlijkse Actie.nl-onderzoek naar kerstinkopen. Deze site helpt consumenten met besparen op hun online aankopen. Dat gebeurt door zaken als actuele kortingcodes, deals en aanbiedingen van meer dan duizend webshops te verzamelen.

Slim omgaan als het om kerstinkopen gaat

Tja, die kerstinkopen hè, het is een hele uitdaging. En het is allemaal al niet goedkoop, denk aan het nieuws over de (dure) A-merken van een paar dagen geleden. Volgens het Actie.nl-onderzoek blijkt dat ‘wij Nederlanders’ best wel slim omgaan met het kerstbudget. Sjef Kerkhofs, CEO van de bespaar-website: „Ons onderzoek laat zien dat Nederlanders bewust bezig zijn met hun kerstinkopen en uitgaven. Van slimme kortingscodes tot het plannen rond Black Friday, consumenten zoeken naar manieren om feestelijke gezelligheid betaalbaar en betekenisvol te maken.”

Dat klinkt allemaal heerlijk natuurlijk, maar weet je dat mensen – vooral vrouwen – over kerstinkopen en wat er nog meer allemaal rond Kerstmis moet gebeuren volledig in de kerststress schieten? Bijna 30 procent van de Nederlanders ervaart ook nog eens financiële stress tijdens de kerstperiode. Vrede op aarde zingen en hopen we, maar even niet in onze portemonnee.

Kortingen vliegen over het beeldscherm

Meer dan de helft van de Nederlanders koopt kerstcadeaus inmiddels online, bijna 56 procent. Waarom? Omdat we ons aangetrokken voelen tot de ene exclusieve online kortingscode na de andere die je om de oren vliegt. Natuurlijk hebben supermarkten en andere fysieke winkels ook producten in de reclame, maar zo’n kort op je beeldscherm betekent vaak ‘snel gekocht’.

Het ging in het onderzoek over de kerstinkopen niet alleen over besparen. Heel wat mensen laten weten de charme van fysiek winkelen ook nog steeds te kunnen waarderen. Dat we liever (bijna 73 procent) een fysiek cadeau schenken dan de bekende gemakkelijke bon. En dat we, het heeft met het vorige te maken, graag een persoonlijke touch aan een geschenk willen toevoegen.

Kerstinkopen starten op een strategisch moment

Nog even terug naar de slimmigheden bij de kerstinkopen: bijna de helft van de kopende Nederlanders (47 procent) is al behoorlijk op tijd bezig met het digitale mandje te vullen. Bij Black Friday-acties gebeurt dat vooral, handig toch? We zien dat met z’n allen, nou ja voor helft van die ‘allen’, als een strategisch moment voor de start van kerstinkopen doen. Wie dat nu plotseling een briljant idee vindt, helaas. Black Friday is al even geleden. Goede tip voor de kerstinkopen van volgend jaar dus.

