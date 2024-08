Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld ‘verdienen’ met statiegeld: het kan, dankzij onze zuiderburen

Het leven wordt alsmaar duurder en duurder. En die stijgende trend lijkt nog niet op te houden. Maar drink je veel water uit de supermarkt of frisdrank? Dan is het wellicht verstandig om die boodschappen bij onze zuiderburen te halen.

Water en frisdrank is daar namelijk een stuk goedkoper dan in Nederland. Ook zit er op flesjes en blikjes in België geen statiegeld.

Statiegeld

Geen statiegeld betekent ook geen geld terugkrijgen bij het inleveren. Of toch wel? Omroep Brabant ontdekte dat je de in België gekochte flesjes en blikjes gewoon in Nederland kunt inleveren en hierdoor wél statiegeld terugkrijgt. Daar verdien je dus eigenlijk gewoon geld mee. In sommige gevallen kunnen aankopen hierdoor zelfs gratis worden.

De omroep nam zelf de proef op de som en kocht twaalf flesjes water in België voor 1,79 euro in totaal. Op deze flesjes staat, net zoals in Nederland, het statiegeldlogo, maar je betaalt er geen extra bedrag voor. De verslaggever nam de flesjes mee naar Nederland, leverde ze bij een supermarkt in en voilà: daar kwam een bonnetje van 1,80 euro. Het water dat hij in België had gekocht, was hierdoor dus ‘gratis’.

Boodschappen goedkoper

Niet alleen water en frisdrank zijn goedkoper in België door het niet doorberekenen van statiegeld, over het algemeen is boodschappen doen bij onze zuiderburen sowieso goedkoper. Nederland is namelijk zeker niet het allergoedkoopste land om boodschappen in te doen. Uit een eerder onderzoek van de Consumentenbond bleek al dat de boodschappen in België zo’n achttien procent goedkoper zijn dan hier in Nederland.

Dat boodschappen in andere landen goedkoper zijn, ligt niet alleen aan het statiegeld, maar komt ook deels omdat Nederlandse winkels – en de kopers ook – verslaafd zijn geraakt aan aanbiedingen. Retail- en merkendeskundige Paul Moers noemde eerder al dat sommige bedrijven de standaardprijzen hoog inzetten. „Zo hebben bepaalde winkels continu aanbiedingen, zoals ‘twee halen, één betalen’. Mensen hebben dan het gevoel dat ze slim bezig zijn, maar in principe betalen ze meestal gewoon de originele prijs.”

