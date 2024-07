Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jacques d’Ancona (86) overleden: vriend Henny Huisman en anderen herdenken het icoon met liefdevolle woorden

Gisteren kwam er een schok voor Nederland langs: journalist en Soundmixshow-juryvoorzitter Jacques d’Ancona is op 86-jarige leeftijd overleden. Goede vriend en collega Henny Huisman, en vele anderen, reageren met liefdevolle woorden op het verdrietige nieuws.

Dagblad van het Noorden, waarvoor D’Ancona begin deze maand zijn laatste stuk schreef, meldde zijn overlijden. „Met het overlijden van Jacques d’Ancona is een icoon heengegaan”, reageert hoofdredacteur Evert van Dijk.

Jacques d’Ancona overleden

„Niemand schreef langer voor deze krant dan Jacques en niemand zal hem waarschijnlijk ooit nog inhalen.” D’Ancona overleed gisteren thuis in Paterswolde.

Henny Huisman en Jacques d’Ancona kenden elkaar al zo’n veertig jaar. Huisman laat weten geschokt te zijn door zijn plotselinge overlijden: „Ik ben heel erg geschrokken, ik ben echt van streek”, reageert hij tegenover het ANP. „Ik vind het een heel koud idee.”

Kritische juryvoorzitter

De 73-jarige Huisman en d’Ancona werden samen bekend door het programma de Soundmixshow. Huisman presenteerde het, d’Ancona was de altijd kritische juryvoorzitter. Maar hij was veel meer dan dat, vertelt Huisman. „Hij was heel attent. Hij knipte stukjes uit krantenartikelen waar mijn naam in stond en stuurde die dan naar me op. Daar was hij altijd mee bezig.”

Reacties op het overlijden van d’Ancona stromen binnen. Zo deelt cabaretier Bert Visscher: „Vijf sterren voor de lieve kleine man die mij voor het eerst recenseerde op mijn veertiende. Schoolcabaret. Vanaf toen een prachtige vriendschap. Mis ‘m.”

Bekendheid Jacques d'Ancona D’Ancona kreeg in de jaren tachtig grote bekendheid met de Soundmixshow. Hij stond vooral bekend om zijn kritische houding, waarvoor hij vaak werd uitgejoeld. Begin jaren negentig was hij ook te zien als juryvoorzitter van Ron’s Honeymoon Quiz. Daarnaast was hij een van de bekendste theaterrecensenten van Nederland. Voor Dagblad van het Noorden schreef hij ongeveer twee recensies per week.

BN’ers reageren

Cabaretier Jochem Myjer spreekt van „een icoon in ons vak”. Hij wenst Hans Langhout, de man met wie d’Ancona 27 jaar samen was, veel sterkte. Cabaretier Richard Groenendijk spreekt van een „lieve, bijzondere” man. „Ik ga je scherpe blik, eerlijkheid en het drankje na de voorstelling missen. Rust zacht.”

Ook presentator Jan de Hoop heeft op het overlijden gereageerd. „Een bijzondere mooie man is niet meer”, schrijft hij. Voormalig politicus Henk Krol vond Jacques d’Ancona „meesterlijk”.



Jacques d’Ancona was een zeer geliefde en soms ook gevreesde cabaretrecensent, maar hij was vooral een gigantische theaterliefhebber en ongelofelijk betrokken. Hij stuurde je brieven en uitgeknipte krantenartikelen. De theaterwereld gaat hem missen. — Peter Pannekoek (@PannekoekPeter) July 27, 2024

Jacques d’Ancona bedankt voor bijdrage aan zijn vak

Sociale media stroomt vol met reacties op het overlijden van d’Ancona. Hij wordt veelal bedankt voor zijn bijdrage aan zijn vak en passies.



Jouw belangrijke bijdrage aan de Nederlandse televisie, theaterwereld en voetbal zal niet vergeten worden ❤️ Rust zacht en in Vrede, Jacques d'Ancona 🙏🏻#JacquesdAncona #Jacques #dAncona pic.twitter.com/UvxIaEgEIb — Robin Draastens (@RobinDraastens) July 27, 2024



Verdorie Jacques d'Ancona overleden. Wat was dat een fijne man. Rust in Vrede. — Henk de Haan (@henky007) July 26, 2024



Een unieke persoonlijkheid met een schat aan kennis van het theater is niet meer. Dank dat je veel naar 'het Broadway aan de Eems' kwam, Jacques https://t.co/ahhhLdSvHv — Theater de Molenberg (@demolenberg) July 27, 2024

‘Hij was er altijd’

D’Ancona leed aan hartfalen, iets waar Huisman en eigenlijk vrijwel niemand van op de hoogte was. „Mannetje d’Ancona ging maar door en wilde niets weten van ziektes of zeer, hij wilde altijd heel gezond overkomen”, vertelt Huisman. De twee spraken elkaar een paar dagen geleden nog via de telefoon. „We waren gewoon echt bevriend. Hij was bij geboortes en trouwerijen, hij was er altijd.”

Naast attent, was d’Ancona ook erg ijdel en konden ze samen goed lachen, vertelt de presentator. „Hij nam naar opnames altijd drie of vier verschillende jasjes mee. Dan keek hij wat het beste stond en vroeg: wat trek jij vanavond aan? Ik had mijn jasje dan al de hele dag aan.” D’Ancona had „echt verstand van zaken”, vult Huisman aan. „Ik lulde wel eens wat, maar dat deed hij niet. Het is een gemis, echt een leeg gevoel.”

