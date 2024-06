Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pro-Palestijnse aanwezigen verstoren campagne GL-PvdA, Frans Timmermans reageert

Enkele pro-Palestijnse aanwezigen hebben vanavond een campagnebijeenkomst van GroenLinks-PvdA in Hilversum verstoord. Beveiligers verwijderden de personen uit de zaal.

Na een vraag aan partijleider Frans Timmermans over de tweestatenoplossing begonnen enkele personen te roepen, onder andere dat „de Europese Unie een front vormt vóór het zionisme”. Het geschreeuw hield enkele minuten aan. Ook werd er een Palestijnse vlag getoond.

Timmermans was niet gediend van de actie. „De ontkenning van het bestaansrecht van Israël is geen basis voor vrede”, antwoordde hij. „Je kan blijven schreeuwen wat je wil, maar dit punt blijft staan.”

Verwerpelijk

Eerder in zijn beantwoording zei Timmermans dat het „geen geheim is dat wij het verwerpelijk vinden” wat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu doet. Het menselijk leed in Gaza is niet te beschrijven.”

Hij hoopt dat „zij die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden” zich ooit zullen moeten verantwoorden voor de rechter. De aanklager van het Internationaal Strafhof Karim Khan heeft gevraagd om de arrestatiebevelen van drie Hamas-kopstukken, maar ook om die van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de defensieminister Yoav Gallant.

Ophef

De samenwerking tussen GroenLinks-PvdA worstelt al langer met het conflict tussen Israël en Gaza. De Tweede Kamerfractie steunde kort na het uitbreken van de oorlog een motie van de SGP, waarin wordt gesteld dat Israël het recht heeft op zelfverdediging.

Die voorstem leidde tot grote ophef in de achterban, die verdeeld is. Waar het GroenLinks-smaldeel overwegend sympathie voelt voor de Palestijnse zaak, kent de PvdA van oudsher een grote Joodse achterban. De Tweede Kamerfractie betuigde later spijt voor het steunen van de motie.

