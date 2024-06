Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advocaat Ali B bij Renze: ‘Hij zal bij iedere straf hoger beroep aantekenen’

Na de veelbesproken rechtszaak tegen Ali B deze week, is de strafeis op 3 jaar gevallen. In talkshow Renze wordt de balans opgemaakt en klapt de advocaat van de rapper uit de school: „Ali B zal hoger beroep aantekenen als hij wordt veroordeeld”.

De rapper stond de afgelopen dagen terecht in de rechtbank van Haarlem voor vier zedenfeiten met drie vrouwen. Specifiek ging het over twee verkrachtingen en twee aanrandingen, van onder wie een ex-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme.

Renze over rechtszaak Ali B

„Uit het dossier komt het beeld naar voren van een dominant en manipulatief persoon, die geen nee accepteert”, zei de aanklaagster gisteren in de rechtbank in Haarlem. „Er is geen enkele sprake van wroeging. Hij is alleen maar bezig met zijn eigen hachje te redden.”

Gisteravond schoven rechtbankverslaggever Saskia Belleman en de advocaat van Ali B, Bart Swier, aan bij Renze. Wat vindt Ali B van de strafeis? Zijn advocaat Swier zegt daarover: „Wij waren voorbereid op een eis tot een gevangenisstraf.” „Kwam de eis van drie jaar dan niet onverwacht?”, vraagt Renze. „Toen het Openbaar Ministerie begon over de richtlijnen van drie jaar per verkrachting, valt de eis voor drie jaar wel mee.” Swier verwachtte een eis van 5 jaar.

Hoger beroep aantekenen

Maar een opluchting is het niet. „Nee helemaal niet, want Ali ontkent alle feiten. Eerlijk gezegd had het niet zoveel uitgemaakt of het nou zes maanden of zes jaar was geweest. Bij iedere straf zal hij hoger beroep aantekenen”, aldus Swier.

Swier haalde in zijn pleidooi tijdens de rechtszaak meerdere keren de BOOS-uitzending aan over The Voice of Holland, over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij dat programma. De redactie van het programma BOOS van Tim Hofman is het echter niet eens met enkele uitspraken van de advocaat van Ali B over het programma, laten ze weten op Instagram.



BOOS-redactie reageert

„Volgens Swier deden twee vrouwen aangifte tegen Ali B in de week voorafgaand aan de BOOS-uitzending. Dat zou volgens hem door BOOS aan bronnen zijn gevraagd, om de uitzending zo meer ‘body’ te geven”, schrijft BOOS op Instagram. De redactie weerspreekt dat. „De vermeende slachtoffers in de BOOS-uitzending hebben zelf besloten om aangifte te doen. Onze productie volgde de aangiftes, niet andersom. Nergens blijkt dat BOOS de vermeende slachtoffers heeft aangestuurd op het doen van aangifte.”

Een aangifte kwam van een vrouw die zegt in 2018 door hem te zijn verkracht en aangerand tijdens een schrijverskamp in Heiloo. Swier zei dat het slachtoffer in de Heiloo-zaak is beïnvloed door BOOS en door een andere bron die in de BOOS-uitzending haar verhaal deed. „Tijdens het onderzoek is de onafhankelijkheid van de bronnen gecontroleerd en gewaarborgd, en er zijn getuigen gehoord”, aldus BOOS.

De uitspraak in de zedenzaak tegen Ali B wordt verwacht op 12 juli.

