Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mogelijke oplossing voor woningnood? Woningcorporatie introduceert ‘flexwoningen’

Woningcorporatie Cazas Wonen, verhuurder van ruim 16.000 woningen in regio Utrecht, introduceert ‘Buurtklik’, een nieuwe woonvorm voor mensen die snel een sociale huurwoning nodig hebben. In heel Nederland worden dit soort flexwoningen ingezet om de woningnood tegen te gaan. Is dit een mogelijke oplossing voor het woningtekort in Nederland?

Cazas Wonen verhuurt woningen in de gemeente Utrecht, IJsselstein, Woerden, de Ronde Venen en Montfoort. De regio telt ruim 59.000 woningzoekenden. Voor traditionele woningbouw is al snel zo’n vijf jaar nodig, daarom worden er flexwoningen neergezet. „Dit zijn tijdelijke woningen, die zo’n 15 jaar mogen staan, en bedoeld zijn om de woningnood te verlichten”, legt Arnold Wagemakers, woordvoerder van Cazas Wonen uit. In heel Nederland is het woningtekort een nijpend probleem.

Mogelijke oplossing voor woningnood

Met hun nieuwe project Buurtklik gaan ze een stap verder dan alleen flexwoningen plaatsen. „Wij willen dat het fijne buurten worden, dat de bewoners ook een klik met elkaar hebben. Wij zijn dan ook actiever in de begeleiding.” Het gaat om reguliere woningzoekenden, mensen die vanuit een woonvoorziening doorstromen naar zelfstandig wonen en statushouders. De saamhorigheid is volgens de woordvoerder een meerwaarde, wat tot uiting komt in gemeenschappelijke ruimtes en een gezamenlijke tuin, maar ook door de bewoners zelf te ondersteunen bij initiatieven.

Sociale huurwoningen

De woningen, die bedoeld zijn voor één tot tweepersoons huishoudens, zijn 25 tot 50 vierkante meter groot en vallen qua prijs binnen de grens voor sociale huurwoningen. Ook zijn ze duurzaam gebouwd. „Ons doel is zoveel mogelijk woningen realiseren voor mensen die dat nodig hebben”, zegt Wagemakers.

„Het voordeel is dat je snel kunt bouwen. En wij bieden niet zomaar flexwoningen aan, zoals ook op andere plaatsen in het land wordt gedaan, maar het hele concept. Het streven is dat het fijne buurten worden om te wonen.” De woningcorporatie is nog in gesprek met de betreffende gemeenten om de woningen te realiseren.

Flexwoningen als oplossing voor woningnood

In heel Nederland is er een groot tekort aan woningen. Eén van de oplossingen zijn flexwoningen: woningen die snel kunnen worden gebouwd, en op tijdelijk beschikbare locaties worden geplaatst. Het kabinet heeft de ambitie om tot en met 2024 in totaal 37.500 woningen te realiseren op een tijdelijk (passende) locatie. Deze woningen zijn tijdelijk en bedoeld om de meest acute woningnood op te lossen.

Een mooi plan, maar de praktijk wijst uit dat het lang niet altijd van de grond komt. Dit komt onder andere doordat het stuit op weerstand van omwonenden. Ook kan het lastig zijn om een geschikte locatie te vinden. Van de 37.500 geplande flexwoningen waren er vorig jaar nog maar 3400 geplaatst, zocht NOS uit. Van de 2000 flexwoningen die de overheid zelf bestelde, hebben er 714 nog geen bestemming.

Vorige Volgende

Reacties