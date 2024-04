Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tweede Kamer wil dat voorstel Transgenderwet wordt ingetrokken

De Tweede Kamer wil dat een verruiming van de Transgenderwet wordt ingetrokken. NSC en SGP hebben dit voorgesteld: 73 Kamerleden stemden voor, 70 stemden tegen. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) had de motie ontraden. Hij noemde het verzoek niet behoorlijk, onder meer om procedurele redenen. Het kabinet moet nu beslissen of het de wens van de Kamer uitvoert of naast zich neerlegt.

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat er geen verklaring meer nodig is van een deskundige om in de geboorteakte het geslacht aan te passen. Ook komt de leeftijdsgrens van 16 jaar te vervallen om zo’n aanpassing te laten doorvoeren. In 2022 sprak de Kamer er voor het eerst over, waarna het debat later zou worden hervat.

Dat is er niet meer van gekomen omdat het wetsvoorstel vorig najaar door de Kamer controversieel was verklaard, na de val van het kabinet. Dat betekent dat de Kamer het niet meer behandelt voordat er een nieuw kabinet is aangetreden. Maar NSC en SGP besloten onlangs toch een motie over de wet in te dienen bij een ander debat.

Handelwijze

Deze handelwijze leidde tot hoon bij partijen die het er niet mee eens zijn dat het voorstel al zou worden ingetrokken voordat ze er verder over konden praten. Onder meer D66, GroenLinks-PvdA, VVD, SP, Volt en Partij voor de Dieren stemden dan ook tegen de motie, verklaarden ze voorafgaand aan de hoofdelijke stemming.

D66-Kamerlid Wieke Paulusma beticht NSC ervan „een geitenpaadje” te hebben gevonden om een inhoudelijk debat over het voorstel uit de weg te gaan. Haar partij vindt dit „een oncollegiale, onzorgvuldige en onwenselijk gang van zaken en zeker geen teken van goed bestuur”.

ANP

