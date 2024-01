Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Halsema: aanval Hamas extra pijnlijk voor overlevenden Holocaust

Het is extra pijnlijk dat de weinige nu nog levende Joden die de vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd ook getuige zijn geweest van de verschrikkingen op 7 oktober, toen Hamas Israël aanviel, en van het antisemitisme dat in Nederland weer oplaait. Dat zei burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zondag tijdens de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. „Dat zij in hun laatste levensjaren kampen met angst en zorgen over de toekomst van hun kinderen en hun kleinkinderen.”

Halsema gaf aan dat de volkerenmoord op Joden, Roma en Sinti met niets in de geschiedenis vergelijkbaar is. „Maar zij is een waarschuwing voor de hele mensheid, nu en in de toekomst, over de gevolgen van haat, uitsluiting, racisme en discriminatie, van wie dan ook.”

Wie de Holocaust bagatelliseert kan volgens Halsema geen antiracist zijn. „Wie een ander mens vernedert en uitsluit om zijn geloof, zijn kleur of achtergrond kan geen vriend van het Joodse volk zijn”, zei ze verder. „Waar we ook vandaan komen, welke kleur onze huid ook heeft, welke dromen en overtuigingen we ook koesteren, welke zorgen ons ook wakker houden in de nacht, voor welke zaak we ook de straat op gaan, uiteindelijk is er voor ons allemaal maar één moreel kompas. Dat kompas is, dat we ons in onze verhouding tot de ander, altijd die ene vraag moeten blijven stellen: Is dit een mens?”

ANP

