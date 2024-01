Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meerdere gewonden en veel schade door brand wooncomplex Rotterdam

Meerdere mensen zijn maandagavond gewond geraakt door een explosie en daaropvolgende brand in een appartementencomplex aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hij kan niet zeggen om wat voor verwondingen het gaat. Ook zijn tientallen ramen van woningen en gebouwen in de buurt van de brand gesneuveld.

De brand ontstond doordat een explosie plaatsvond in een auto onder het wooncomplex. Door de kracht van de knal werd de auto uit zijn box geblazen en kwam op straat terecht. De brandweer is momenteel bezig de brand te blussen. De bewoners van het appartementencomplex staan buiten.

De explosie was op kilometers afstand te horen.

ANP

