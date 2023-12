Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo herken je vanaf volgend jaar gezondere keuzes in de supermarkt

Vanaf begin volgend jaar wordt het makkelijker om in de supermarkt voor een gezondere keuze te gaan. Dat komt door een kersvers logo dat met kleuren en letters in één oogopslag laat zien hoe de samenstelling van een product beoordeeld is. Nederlandse bedrijven kunnen deze zogenaamde Nutri-Score vanaf 1 januari op de verpakkingen van hun producten zetten.

Het logo doet denken aan een stoplicht.

Gezondere producten te herkennen aan logo

Bij het bepalen van de kleur (donkergroen tot donkeroranje) en de letter (A tot E) van een product krijgt deze per 100 gram punten toebedeeld, pluspunten voor bijvoorbeeld groente en vezels en minpunten voor onder meer suiker en zout. Het eindtotaal van die rekensom bepaalt de Nutri-Score. Om ervoor te zorgen dat een groentekroket niet ineens hoog scoort, heeft Nutri-Score bepaald dat een product minimaal 40 procent groente, fruit en/of peulvruchten per ons moet bevatten om hier punten voor te halen.

Wie door de supermarkt loopt zal zien dat een mueslireep hetzelfde logo kan hebben als een pizza, toch zijn die twee niet vergelijkbaar. Dat komt doordat de berekeningen per 100 gram zijn, en iemand eet doorgaans niet een heel pak mueslirepen achter elkaar op, terwijl een pizza vaak wel als volledige maaltijd dient. Alcohol is als enige product uitgesloten van Nutri-Score.

Logo bekend van pilot en andere landen

Het logo is al langere tijd te zien, omdat sommige producten uit landen komen waar de Nutri-Score al is ingevoerd. Daarnaast deden Nederlandse bedrijven de afgelopen maanden mee aan een proef met het van oorsprong Franse voedselkeurmerk. Wel werden de samenstellingen van de producten hierbij nog berekend aan de hand van een verouderd algoritme.

Binnenlandse bedrijven die meededen aan de pilot hebben tot 1 juli 2024 de tijd om hun logo op de verpakking of hun product aan te passen aan de nieuwe rekenmethode en de buitenlandse tot eind 2025. Andere bedrijven moeten meteen het nieuwe logo gebruiken.

Dit nieuwe algoritme bleek nodig omdat de verouderde rekenmethode te vaak een vertekend beeld gaf, maar ook nu is de Nutri-Score volgens het ministerie van Volksgezondheid (VWS) ‘niet perfect’. Bovendien is het bedoeld om bij dezelfde soort producten te kiezen voor het product met een betere samenstelling, maar voor een gezond eetpatroon blijft de zogeheten Schijf van Vijf leidend, meldt VWS (al vonden diëtisten die twee jaar geleden al ouderwets). Daarom is het volgens het ministerie vooral een handig hulpmiddel om te kiezen tussen voedingsmiddelen die niet in de schijf staan, zoals sauzen, koeken en frisdranken.

Zelf een oogje in het zeil houden blijft dus handig. Metro gaf eerder 10 tips en tricks voor gezonde boodschappen.

Reacties