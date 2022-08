Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10 tips die je helpen gezond eten te kopen tijdens het boodschappen doen

We houden van Maccie, Tony Chocolony, snackbars, drankjes en ijsjes. We kunnen er geen genoeg van krijgen, maar echt gezond is het natuurlijk niet. En we willen ook aan ons lichaam denken. Want als we alleen maar traktaties zouden eten, dan verliezen we daar ook op een gegeven moment ook wel de pret in. Daarom willen we je graag een aantal tips en tricks geven hoe je healthy boodschappen kunt doen.

Zo blijft het ook nog een beetje leuk.

1. Schrijf een boodschappenlijstje

Zo eenvoudig, maar zo behulpzaam. Dit lijstje werkt lekker overzichtelijk, maar het zorgt er daarnaast ook voor dat je niet zomaar Ben&Jerry’s in je mandje gooit. Want dit heb je natuurlijk niet op je lijstje gezet nu je op de fit girl-tour bent. Dit is trouwens ook een fijne tip voor de portemonnee, want het zorgt ervoor dat je niet onnodig dingen inslaat en vervolgens weer weggooit.

2. Winkel niet op een lege maag

Dit kennen we allemaal wel. Als we winkelen op een lege maag, dan is de kar al snel gevuld. Doe daarom nadat je gegeten hebt je boodschappen, dan laat je de zoute en zoete snacks lekker in de schappen liggen. En het scheelt je natuurlijk ook weer wat geld.

3. Koop seizoensgebonden producten

Dit is een hele goede health trick. Seizoensproducten smaken beter, ze zijn beter voor onze gezondheid en zijn vaak goedkoper. Nu, in de zomer, zijn vruchten als perziken en kersen heerlijk. Ze zijn nu beter en betaalbaarder dan wanneer je ze in de koudere maanden wilt eten.

4. Lees het voedingsetiket

De voedingsindustrie is super goed in het verbergen van wat ze in producten stoppen, daarom is het heel belangrijk om het voedingsetiket te lezen. Als er op een product zoutarm of suikervrij staat, wil dat nog niet zeggen dat het goed voor je is. Er kunnen verborgen suikers of zelfs toegevoegde gifstoffen in zitten. Weet: hoe minder ingrediënten er in een product zitten, hoe beter het product voor je is.

5. Diepvriesproducten zijn prima

En dan hebben we het helaas nu even niet over pizza’s en ijs, maar wel over boontjes, spinazie en avocado. Diepvriesproducten zijn zo fijn. Een simpele roerbak of smoothie heb je hier 1-2-3 mee gemaakt. En daarnaast kun je producten uit de vriezer natuurlijk super lang bewaren.

6. Kies voor biologisch vlees

Hoe lekker we bepaalde kipburgers ook vinden, we weten allemaal dat deze meestal niet van het beste vlees gemaakt worden. Nu zal de Maccie natuurlijk niet zo snel biologisch vlees in hun producten gaan gebruiken, maar zelf kunnen we dit natuurlijk wel kopen. In biologisch vlees zit een hoop minder rommel, dus dat is de investering zeker waard.

7. Lekker besparen

Dit doe je door grote bulk-porties te kopen. Denk aan grote verpakkingen van peulvruchten of ingevroren doperwtjes. Of 1 + 1-aanbiedingen. Gezond eten hoeft echt niet altijd mega duur te zijn. Als je lekker in bulk inslaat kan dat een hoop kosten schelen.

8. Kies voor vullende snacks

Zoals je weet zijn veel snacks verre van gezond. Gezonde snacks kunnen zijn: crackers met hummus, popcorn, gemengde noten of Griekse yoghurt met bessen. Je hebt dus echt niet altijd een snicker nodig. Metro schreef eerder over ‘lekker snacks met weinig calorieën‘.

9. Overdrijf niet

Koop niet meer dan dat je nodig hebt. Nogmaals: zo bespaar je geld maar ga je jezelf ook niet te buiten aan bepaalde dingen ‘die nog op moeten’. Koop gewoon wat je nodig hebt en geniet daar lekker van.

10. Luister naar jouw lichaam

Geen enkel lichaam is hetzelfde. Op het internet lees je allerlei adviezen, maar wat voor de één goed is, is dat voor de ander soms niet. Misschien krijg jij namelijk een allergische reactie van walnoten en dan is het juist iets wat je niet moet eten. Luister daarom altijd naar jouw eigen lichaam, ook als je boodschappen gaat doen.

Weet jij ook weer wat jij kan doen tijdens je volgende rondje boodschappen.