Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedroefde reacties op overlijden Linda van Dyck: ‘Een van de beste en mooiste actrices van Nederland’

De verdrietige reacties op het overlijden van actrice Linda van Dyck stromen binnen. Familie, collega’s en onbekenden reageren bedroefd, maar spreken ook hun bewondering uit.

Van Dyck overleed afgelopen zondag op 75-jarige leeftijd in haar woonplaats Amsterdam. Ze werd in 2021 getroffen door een herseninfarct.

Van Dyck had een rijkgevulde carrière. Ze speelde in haar leven in tientallen succesvolle theaterstukken, films en series. Ze was onder meer bekend om haar rollen in Twee vorstinnen en een vorst (1981), Ciske de Rat (1983) en Daens (1992). Op haar 11e speelde ze haar eerste televisierol in De Vader van Strindberg met haar stiefvader, acteur Ko van Dijk. Ook was zij te zien in series als De Lemmings en Zwarte Tulp.

Bedroefde reacties van familie en collega’s

„Je hebt alles gegeven, iedereen is zo trots op je. Nu mag je rusten”, schrijft haar zoon en RTL-Boulevard-verslaggever, Jamie Trenité op Instagram.

Jeroen Krabbé noemt Van Dyck een ‘toneelbeest’. Hij werkte met haar samen in de jaren tachtig, voor de camera en op het toneel. „Zij was het kind van twee acteurs én had een acteur als stiefvader. Dat bepaalde grotendeels haar leven. Alles stond in het teken van spelen.”

Van Dyck dacht over alles na als zij op het podium stond, vertelt collega Victor Löw. De twee speelden samen in De Dood en het Meisje, Dead Man Walking en Who’s Afraid of Virginia Woolf. „Zij wist precies waar haar kracht als actrice lag, en dacht alles wat zij op het podium deed van tevoren door.”

De kracht van Van Dyck schuilde mede in het feit dat zij haar acteercarrière grotendeels in eigen hand wilde houden. Dat stelt regisseur Jean van de Velde, die goed bevriend met haar was en haar regisseerde in zijn speelfilm Floris uit 2004: „Ze ging zelf haar stukken uitzoeken, vroeg zelf mensen om grote stukken te vertalen. Soms ging ze een week naar New York om allemaal nieuwe hits te bekijken en die vervolgens naar Nederland te halen.” Van Dyck speelde in de film de gemene hertogin van Gelre: „Die intensiteit die zij op het podium had, werkte voor de camera net zo goed.”

Regisseur Martin Koolhoven regisseerde Van Dyck in de films Suzy Q (1999) en Het schnitzelparadijs (2005). In die laatste film gaf de actrice haar rol een extra laag die niet in het script zat, aldus Koolhoven. Van Dyck kon overigens soms ook wel enig divagedrag vertonen, voegt Koolhoven daaraan toe. „Maar dat mócht zij ook”, stelt hij. „Als zij iets vond, dan moest je van zeer goede huize komen om haar op andere gedachten te brengen.”

Reacties op X

Ook op X zijn de reacties na het overlijden niet te tellen. „Een van de beste en mooiste actrices van Nederland”, klinkt er onder andere. Een ander: „Een markante vrouw en bevlogen actrice is niet meer.”

Voormalig D66-Tweede Kamerlid en acteur Boris van der Ham schrijft dat hij vroeger verliefd was op Van Dyck. „Een paar jaar geleden sprak ik haar voor het eerst tijdens een première persoonlijk. Echt starstruck was ik. Een charismatische vrouw met enorme power.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Grootste voorbeeld, mooiste actrice ever van Nederland (voorbij) Verdrietig. Mooie geweldige vrouw en actrice, rust zacht. Veel sterkte aan alle naasten. https://t.co/rt0TOh5hYc — Elles van Velzen (@EllesvanVelzen) December 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik keek als kind ademloos naar Linda van Dyck, zo zo mooi was ze. 🖤 pic.twitter.com/S0E4nR9hsY — Stylistoloog van de Sterren (@momofsaul) December 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als 16-jarige jongen, ergens in een klein dorp in Brabant, was je als vanzelfsprekend verliefd op de onbereikbare Linda van Dyck. Die ogen met de dromerige blik, de jukbeenderen, het sensuele. De droom spatte vh scherm in 1973. #LindavanDyck pic.twitter.com/g1etggElDy — WdW (@walterdewit) December 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net na m’n studie kwam ik Linda van Dyck in Amsterdam tegen. Haar acteerwerk vond ik al mooi, maar haar verschijning in het echt was het allermooist. — Merel de V (@mereldev) December 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Linda van Dyck (75) overleden. Een groot actrice is ons ontvallen. Als puber zag ik haar tante Jans spelen in 'Ciske de Rat'. Zo'n geweldige tante wilde ik ook wel! Wat lang niet iedereen weet is dat ze ook zangeres was. Die singletjes zijn uiteraard collector's items geworden. pic.twitter.com/YYIfsJiHIT — Bibliofilie (@bibliofilie) December 19, 2023

Reacties