Oud-bisschop Harrie Smeets (63) van Roermond overleden

Oud-bisschop van Roermond Harrie Smeets is woensdagmiddag op 63-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het bisdom Roermond. Smeets was al geruime tijd ernstig ziek.

Smeets werd in mei 2021 plotseling ziek. Waar aanvankelijk werd gedacht aan een herseninfarct, bleek het al snel om een hersentumor te gaan. Een jaar geleden werd nog een tweede hersentumor ontdekt. Opereren was niet mogelijk, chemokuren en bestralingen remden het ziekteverloop wel enigszins af.

Begin dit jaar werd duidelijk dat Smeets niet meer behandeld kon worden, waarop alle behandelingen werden stopgezet. Op 10 augustus dit jaar verleende de paus Smeets eervol ontslag als bisschop van Roermond om zijn verslechterende gezondheid. Vicaris-generaal René Maessen van het bisdom is sindsdien diocesaan administrator. Maessen bestuurt het bisdom tot de paus een nieuwe bisschop benoemt.

Ziekte

Smeets werd in 2018 tot bisschop gewijd en ging vanaf dat moment enthousiast aan de slag in zijn diocees, aldus René Maessen. Maar na tweeënhalf jaar werd hij ernstig ziek. „Vanaf dat moment heeft hij zijn lijden moedig gedragen, waarmee hij voor zijn naasten en voor velen in en buiten het bisdom een weg van geloofsgetuigenis heeft afgelegd”, zei Maessen woensdag. „We zijn ervan overtuigd dat hij nu mag rusten bij zijn Schepper. We zijn de vele mensen dankbaar die tijdens de ziekteperiode van de bisschop hebben meegeleefd en voor hem hebben gebeden.”

Smeets werd op 22 oktober 1960 in Heerlen geboren, studeerde letteren in Utrecht en begon in 1985 met een priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Hij werd in 2018 de 24e bisschop van Roermond.

Reacties

Bisschop Hans van den Hende van Rotterdam, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, zegt dat Smeets zijn ziek-zijn tot het einde toe met vertrouwen heeft gedragen. „Zijn levensmoed en geloofsgetuigenis waren uitermate krachtig.” Smeets was volgens Van den Hende hartelijk en zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de Nederlandse kerkprovincie. Smeets was deze maand vijf jaar bisschop, maar zijn werk werd steeds meer bepaald door de ernstige ziekte. De bisschoppen bidden voor Smeets, zijn familie en de gelovigen van het bisdom Roermond.

Wanneer de uitvaart plaatsvindt is nog niet bekend. In alle Limburgse parochies luidt donderdag om 11.00 uur de dodenklok.

ANP

