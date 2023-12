Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer dan dertig gemeenten zijn voor landelijk vuurwerkverbod

Meer dan dertig gemeenten willen dat de overheid het verkopen, bezitten en afsteken van vuurwerk verbiedt. Een landelijk verbod werkt beter dan een verzameling van lokale verboden, zeggen ze in een rondgang van het ANP, waarbij ruim 150 gemeenten hebben gereageerd.

Onder de voorstanders zijn de vier grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben eerder al meerdere keren samen voor een landelijk verbod gepleit. Dat deden ze zowel bij het kabinet als bij de Tweede Kamer, maar tot op heden tevergeefs. Een landelijk verbod „zorgt voor meer duidelijkheid naar bewoners, verkopers en handhavers” en is daarmee effectiever, stelt de Haagse burgemeester Jan van Zanen.

Ook gemeenten als Groningen, Tilburg, Arnhem, Zoetermeer, Haarlem, Zwolle en Delft spreken zich uit voor een verbod op vuurwerk. „Wij zijn niet tegen vuurwerk, maar maken ons wel zorgen over de schade en het letsel dat door het verkeerd omgaan met vuurwerk teweeg wordt gebracht. Daarom staan wij positief tegenover een eventueel landelijk vuurwerkverbod”, legt Zoetermeer uit.

Handhaafbaarheid onmogelijk

Ook de Utrechtse gemeente Woudenberg wijst op de gevolgen van vuurwerk. „Dodelijke slachtoffers, voor het leven verminkte kinderen, de grote impact op de openbare orde en veiligheid, angst en stress bij dieren. Lokale afsteekverboden blijven het mogelijk maken om vuurwerk legaal te kopen in een gemeente. De handhaafbaarheid is daarmee nagenoeg onmogelijk. Enkel een landelijk vuurwerkverbod zou soelaas kunnen bieden.”

Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen is ook voor een landelijk totaalverbod op vuurwerk. „Zolang het consumentenvuurwerk verkocht mag blijven worden en het bezit niet strafbaar is, is het onuitvoerbaar om lokale vuurwerkverboden te handhaven.”

Gemeenten die tegen een landelijk vuurwerkverbod zijn, vinden het afsteken van vuurwerk een traditie waar zo min mogelijk aan moet worden getornd. „Binnen de gemeente heerst een lange traditie van vieringen rond oud en nieuw. Het op een veilige verantwoorde wijze afsteken van vuurwerk is onderdeel van deze traditie. Hierbij houden mensen rekening met elkaar en spreken elkaar aan bij excessen”, laten de Friese gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân bijvoorbeeld weten. Ook Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Dronten noemen vuurwerk „een traditie” die in ere moet worden gehouden.

ANP

