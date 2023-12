Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vuurwerkbranche: een vijfde van vuurwerk over de grens gekocht

Nederlanders kopen een vijfde van al het vuurwerk dat ze deze jaarwisseling afsteken over de grens, verwacht Leo Groeneveld, de voorzitter van de branchevereniging voor Nederlandse vuurwerkimporteurs en groothandelaren. Het gaat volgens hem in totaal om 20 tot 25 miljoen euro aan vuurwerk uit het buitenland.

Nederlanders kopen nog altijd vooral knalvuurwerk in Duitsland en België, meldt Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Hij noemt pijlen en Romeinse kaarsen als voorbeelden, vuurwerk dat in Nederland verboden is. Vooral verkopers aan de grens hebben volgens de voorzitter last van mensen die hun inkopen doen in Duitsland of België. „Het zijn altijd dezelfde mensen die daar naartoe gaan”, zegt hij. Het aantal mensen dat vuurwerk over de grens koopt, is volgens hem vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Maar al je illegale vuurwerk wordt gelijk in beslag genomen als je wordt aangehouden, waarschuwt Groeneveld. Mensen bij wie illegaal vuurwerk wordt gevonden, kunnen daarnaast een strafblad krijgen en een boete van minstens 100 euro. De hoogte van de boete is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk en hoe vaak iemand al is betrapt. Consumenten mogen maximaal 25 kilo aan vuurwerk hebben.

Groeneveld stelt dat vuurwerk in Duitsland goedkoper is dan in Nederland, maar mensen krijgen er volgens hem dan geen gratis vuurwerkbril bij. In Nederland is het verplicht om bij elke verkoop een gratis vuurwerkbril en aansteeklont mee te geven. Ook is de kwaliteit van Duitse producten volgens de voorzitter van de branchevereniging minder goed.

ANP

Reacties