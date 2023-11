Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Europese Commissie: geen aanleiding om te vrezen voor nexit

De Europese Commissie ziet ook na de verkiezingsoverwinning van de PVV geen reden om te twijfelen of Nederland wel deel blijft uitmaken van de Europese Unie. „We blijven rekenen op de sterke deelname van Nederland in de EU”, zegt een woordvoerder.

De PVV, die veruit de grootste partij wordt in de Tweede Kamer en mogelijk de premier gaat leveren, pleit voor een nexit. Maar de commissie denkt niet dat de verkiezingen „op enige wijze twijfel zaaien over het EU-lidmaatschap van welk land dan ook”.

Nederland is een van de oprichters van de EU, brengt de commissiewoordvoerder in herinnering. Het is volgens hem een „heel sterke lidstaat”. Op de verkiezingsuitslag wil hij verder niet ingaan om zich niet in de binnenlandse politiek te mengen.

Het wordt er niet makkelijker op als Nederland voortaan in Brussel vertegenwoordigd wordt door premier Wilders, erkennen EU-bronnen. Maar ze maken zich niet al te veel zorgen. Een hoge EU-bron wijst erop dat de schrik voor Wilders’ Italiaanse geestverwant Georgia Meloni vorig jaar ook groot was, maar die al gauw verdampte. Meloni matigde als premier haar eurosceptische opvattingen.

