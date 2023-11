Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maurice de Hond: de vier koplopers in de peilingen kunnen allemaal nog de grootste worden

De strijd om het Torentje lijkt zich in de laatste dagen voor de verkiezingen te ontpoppen tot een nek-aan-nek-race. Vier partijen mogen woensdag gaan uitvechten wie de grootste wordt. PVV nestelde zich in de laatste peiling van Maurice de Hond bovenaan, maar volgens de opiniepeiler is de strijd nog lang niet gestreden. Alle vier de koplopers kunnen volgens De Hond nog de grootste worden.

Dat zegt hij in Sven op 1 op NPO Radio 1.

Maurice Hond over ontknoping verkiezingen

In de laatste peiling van De Hond klom de PVV van 21 naar 26 zetels. Hierdoor gaat de partij van Geert Wilders samen met de VVD aan kop. Zowel Nieuw Sociaal Contract (NSC) als GroenLinks-PvdA komen volgens het onderzoek uit op 23 zetels.

Morgen komt De Hond met de allerlaatste peiling voor D-day. Dat er nog verschuivingen plaatsvinden, sluit hij zeker niet uit. „Alle vier kunnen nog de grootste worden”, stelt hij. „Als je kijkt waar er nog ruimte is, dan is dat bij GroenLinks-PvdA. Ze kunnen nog wat leegzuigen bij de linkse partijen en een beetje uit het midden. NSC heeft nog ontzettend veel ruimte aan de onder- en bovenkant, daar kan het twee kanten op.”

Opkomst van PVV

De Hond verwacht verder dat de PVV profiteert als VVD en NSC in debatten zeggen de partij uit te sluiten. „Kiezers die het standpunt van Wilders rondom migratie steunen en waarbij de weerstand tegen de PVV verminderd is, zullen dan op Wilders stemmen. De weerstand tegen GroenLinks-PvdA is bij die kiezers beduidend groter.”

🎤 EenVandaag Verkiezingsdebat Vanavond is het EenVandaag Verkiezingsdebat. De lijsttrekkers Dilan Yeşilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (NSC), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) en Rob Jetten (D66) debatteren in het Rotterdamse Ahoy over de thema’s migratie, klimaat en bestaanszekerheid.

Dat Wilders zo’n groei doormaakte, komt volgens De Hond door zijn media-optredens. „De echte gamechanger is geweest dat Wilders dominant op de televisie is gekomen, met een onderwerp waar een behoorlijk deel van midden en rechts gewoon achter staat en waar andere partijen geen adequaat antwoord op hebben.”

