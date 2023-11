Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KNMI waarschuwt voor gladheid maandag door sneeuw in noordoosten

Maandag is er in het noorden en oosten van Nederland plaatselijk kans op gladheid door sneeuw, waarschuwt het KNMI. Voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland geldt vanaf maandag einde van de middag code geel.

Er kan een laagje sneeuw van maximaal 1 tot 2 centimeter blijven liggen. Door de winterse neerslag kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.

In de nacht naar dinsdag kunnen ook in de kustprovincies enkele winterse buien vallen, maar in de rest van het land is het dan droog. Er is dan in het hele land plaatselijk kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.

ANP

