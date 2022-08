Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schrijnende situatie Ter Apel: recordaantal van 400 asielzoekers sliep gisternacht buiten

De situatie in aanmeldcentrum Ter Apel wordt steeds schrijnender: er sliepen afgelopen nacht maar liefst 400 asielzoekers buiten. Dit meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het aantal van 400 asielzoekers is een record: nooit eerder sliepen er zoveel mensen buiten in Ter Apel. De mensen die buiten moesten slapen deden dat onder andere onder luifels. Die zijn ter beschutting geplaatst. Andere asielzoekers sliepen op stoelen in de wachtruimte van de IND en in de sporthal op het terrein.

Drukte door overvolle asielzoekerscentra en huizenmarkt

Aan de drukte liggen meerdere oorzaken ten grondslag: asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder andere door de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

Het hele weekend hebben er een groot aantal mensen buiten moeten slapen. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging het om 250 mensen en in de nacht van zaterdag op zondag om 300.

Situatie Ter Apel al langer zorgwekkend

De problemen in het Groningse aanmeldcentrum spelen al langer. In de centrale opvanglocatie is plaats voor maximaal 2000 vluchtelingen, maar het COA moet er dagelijks meer mensen onderbrengen.

In mei schreven we dat het centrum de toestroom van vluchtelingen niet meer aan kan. Vluchtelingen dreigden destijds al buiten te moeten slapen, maar dat werd hen toen nog bespaard. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger noemde de situatie „mensonterend”, maar gaf aan dat het te verwachten was: het is volgens haar „bewust beleid” om de opvangcapaciteit zo krap mogelijk te plannen. In juli moesten er voor het eerst asielzoekers buiten slapen. Dat ging om 100 mensen.

De drukte bij het aanmeldcentrum leidde eerder tot onrust en vechtpartijen. Zo ook vorige week: een ANP-fotograaf ter plekke zag dat een groep van ruim honderd asielzoekers verhaal kwam halen bij en op de vuist ging met een groep van ongeveer tien andere mensen. De gemeente Westerwolde (waar Ter Apel onder valt) bestempelt het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom sinds vrijdag als veiligheidsrisicogebied. Hierdoor kan er onder andere preventief gefouilleerd kan worden.