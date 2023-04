Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7x tips om zo goedkoop mogelijk boodschappen te doen

We denken er harder over na dan ooit: hoe kunnen we onze boodschappenkosten minimaliseren zonder elke dag hetzelfde te eten? Eerlijk is eerlijk, écht goedkoop zal lastig worden, maar we hebben wel wat tips voor je om in ieder geval iets goedkoper boodschappen te kunnen doen.

Het is in ieder geval het proberen waard. Wist je trouwens waar mensen het meest aan uitgeven? Check het hier.

7x tips om zo goedkoop mogelijk boodschappen te doen

De markt

Met stip op 1: de markt. Naast een gezellige boel is de markt ook dé locatie voor betaalbare ingrediënten. En dan hebben we het niet over de wekelijkse biologische markt midden in het centrum van Amsterdam, maar wel over de dagelijkse versie om de hoek. Onderzoek de verschillen in prijs en kwaliteit en ontdek zo dé groentekraam waar je wekelijks groot kunt inslaan.

Aanbiedingen

Voor de hand liggend, maar mag niet ontbreken in dit rijtje: shop aanbiedingen. En dan niet alleen bij je vaste supermarkt, maar ook bij die even verderop, of bij je lokale groenteboer die veel voor weinig heeft in kunnen kopen. Ook mooi meegenomen: je kookt op deze manier sowieso meer met groenten uit het seizoen.

Eet vegetarisch

Naast beter voor het klimaat is het ook beter voor de portemonnee: het eten van minder vlees(vervangers). Vervang die worst in je ovenschotel eens door wat feta, of voeg verschillende bonen toe aan je burrito in plaats van gehakt.

Doe zelf het werk

Het kost iets meer werk, maar dan besteed je ook minder – plus het is zoveel lekkerder – snijd zelf je groenten. Koop geen zakjes met voorgesneden groenten, het werk is dan immers voor je gedaan en daar betaal je ook voor.

De vriezer is je vriend

Ben je de gelukkige bezitter van een vriezer? Da’s boffen want dat kan je financieel ook een hoop opleveren. Want leuk die afwisseling, maar 7 dagen per week iets verschillends voorschotelen kan voor je creativiteit én je portemonnee een uitdaging zijn, helemaal als je voor 1 persoon kookt. Onze tip: kook altijd meer en vries het in. Nog een belangrijke vriezertip: die van de supermarkt ligt vol met ingevroren verse groenten die vaak een stuk goedkoper zijn dan die op de versafdeling.

💡 Tip Ook sauzen kun je eenvoudig in porties invriezen. Gebruik hiervoor een ijsblokjesvorm waardoor je elke keer een verschillende hoeveelheid kunt verwerken in je gerecht.

Goedkope gerechten

Recepten met weinig of goedkope ingrediënten hoeven helemaal niet saai te zijn. Integendeel. Landen als Italië zijn er culinair groot mee geworden: van gerechten met oud brood – voor over de pasta of in de panzanella – tot het gebruik van weinig ingrediënten.

Voor meerdere dagen

Het scheelt wel degelijk: ga niet elke dag – of elke 2 dagen – boodschappen doen, om verleidingen te voorkomen. Maak een boodschappenlijst voor meerdere dagen dus. Andere tip: gebruik de groenten in de aanbieding meerdere dagen achter elkaar, maar elke dag voor een ander gerecht. Gebruik bijvoorbeeld je aardappelen op dag 1 in een stamppot en op dag 2 in een Spaanse tortilla.