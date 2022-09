Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Houtrot leidde ertoe dat de 12-jarige Tara uit Den Haag omkwam bij een zeilongeluk

Op 31 augustus vond op de Waddenzee een dodelijk ongeval plaats op zeilschip de Risico. Een giek brak en kwam terecht op een 12-jarige scholiere uit Den Haag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert vandaag dat de breuk is ontstaan door houtrot.

Tijdens het ongeluk voeren zeven boten van het zeilkamp op de Waddenzee. Rond het middaguur kwam een giek terecht op de 12-jarige Tara uit Den Haag. De hulpdiensten, die 20 minuten later aankwamen, konden haar niet meer redden. De ruim tien overige leerlingen waren intussen benedendeks opgevangen. Daarna zijn ze door de KNRM overgebracht naar het Entrepotgebouw in Harlingen.

Ongevallen in 2016 en 2019 ook door houtrot

Ook in 2016 en 2019 vonden dodelijke ongevallen plaats op zeilschepen van de bruine vloot. In beide gevallen brak een gedeelte van de mast af doordat deze was aangetast door houtrot.

Incident, of niet?

In mei werd de bruine vloot ook al opgeschrikt door een sterfgeval op een zeilschip. Op de klipper Wilhelmina kreeg een 79-jarige man uit Ellecom een fatale klap door een losgekomen giek. Een 59-jarige vrouw uit Edam raakte daarbij zwaargewond.

Herman Brandsma, de grondlegger van de bruine vloot in Harlingen, zei woensdag tegen onze collega’s van de Leeuwarder Courant dat de twee dodelijke ongevallen in één zeilseizoen „stom toeval” waren. Volgens hem verkeert de bruine vloot in Harlingen, de grootste vloot van Nederland, in uitstekende staat.

Burgemeester Ina Sjerps van Harlingen zei tegen LC juist dat, omdat nog niet duidelijk is wat de oorzaak van de ongelukken is, „we dus niet kunnen doen alsof het een incident is”.

Uitgebreid onderzoek justitie en politie

In reactie op de bekendgemaakte onderzoeksresultaten van de OVV zegt het Openbaar Ministerie vandaag: „Dit betreft een zelfstandig oordeel en berichtgeving is voor eigen titel.” Politie en justitie doen uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval, aldus het OM. „De resultaten worden niet op korte termijn verwacht.”