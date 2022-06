Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na regen komt zonneschijn: opnieuw tropische temperaturen in aantocht

Nog even volhouden en dan is het weer gedaan met het regenachtige weer. In de loop van volgende week gaat het kwik weer omhoog, voorspelt Weer.nl. Aankomende donderdag kan het zelfs, net als vorige week, weer een dag met tropische temperaturen van zo’n 30 graden worden.

Na regen komt zonneschijn, zo voorspelt de weersite. Na een aantal regenachtige dagen en een koel weekend, in vergelijking tot afgelopen woensdag en donderdag, gaat het kwik weer stijgen.

Temperatuur tussen 20 en 26 graden

Maar voordat de zwemkleding weer uit de kast kan, moeten we eerst nog wat buien doorstaan. Vanmiddag kan hier en daar wat regen vallen en er zijn ook onweersbuien op komst. In de oostelijke helft van het land blijft het voorlopig nog droog, met een temperatuur van zo’n 20 tot 26 graden.

En ook morgen zal het kwik niet verder oplopen, met ongeveer 20 tot 23 graden. Wel blijft het het grootste gedeelte van de dag droog, met ’s avonds slechts een enkele bui in het oosten.

In de loop van maandag wordt het dan eindelijk weer warmer, zo laten de berekeningen zien. Vooral vanaf dinsdag staat Nederland weer stralend zomers weer te wachten, met veel zon en zo’n 25 graden. Donderdag worden er zelfs opnieuw tropische temperaturen verwacht.

Na zonneschijn komt regen

Toch lijkt dit zomerse weer opnieuw van korte duur. Net als vorige week en die week daarvoor liggen nieuwe onweersbuien alweer op de loer. „Het lijkt bijna een soort wederkerend patroon te worden, waarbij de temperatuur in de loop van de week flink oploopt en de hitte uiteindelijk wordt verdreven door een paar stevige donderbuien”, aldus meteoroloog Britta van Gendt van Weer.nl.

Dat dit weerpatroon zich steeds opnieuw laat zien komt volgens haar doordat de warme lucht telkens dicht in de buurt van Nederland blijft. „Dat betekent dat als de wind ook maar eventjes vanuit die warmere richting waait, het kwik bij ons snel stijgt.”