Zwaar verwaarloosde dieren: politie pakt Nederlandse cavia-hamsteraar aan

In een loods in de gemeente Hellendoorn hebben de politie en diereninspectie maar liefst 125 verwaarloosde cavia’s aangetroffen. Dat meldt de politie vrijdag. De dieren zijn in beslag genomen en tegen de eigenaresse is proces-verbaal opgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de 22-jarige eigenaresse in de fout gaat met verwaarloosde dieren. Ze stond als verdachte te boek in verband met de overtreding van regels voor het welzijn en de gezondheid van dieren.

Zwaar vervuilde hokken en meer problemen

De politie vermoedt dat de vrouw de cavia’s bedrijfsmatig fokt en verkoopt. Ze voldoet echter aan geen enkele eis en verwaarloosde de dieren volledig. „Ze heeft onder andere geen vakbekwaamheidsdiploma, bezit geen UBN-nummer, voert geen gezondheidsprotocollen uit en voldoet niet aan de aanmeldingsplicht”, aldus de agenten die de zaak nog in onderzoek hebben.

De cavia’s verbleven in zwaar vervuilde hokken en hadden huid- en vachtproblemen. Op advies van een dierenarts zijn de diertjes in beslag genomen. Een woordvoerster van de politie laat aan De Telegraaf weten dat de beestjes dan naar een geschikte opvang worden gebracht, zoals een asiel. Daar krijgen ze alle benodigde zorg.



Politie en diereninspectie nemen 125 cavia’s in beslag – De vrouw is recidivist en er zal opnieuw proces-verbaal tegen haar worden opgemaakt. https://t.co/03Y9jcBvOs #Hellendoorn @FP_OM — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) April 22, 2022

Eigenaresse is recidivist

De 22-jarige eigenaresse is een zogeheten recidivist. Dat wil zeggen dat ze al eerder strafbare feiten pleegde. De politie laat verder weten dat de vrouw reeds onder behandeling van hulpverlenende instanties was. Ze is mogelijk helemaal niet in staat om dieren te verzorgen. De hulpverlenende diensten van de gemeente Hellendoorn zijn dan ook opnieuw geïnformeerd.

