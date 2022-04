Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pasen heel zonnig, maar Paaspop-gangers hebben wel een dikke slaapzak nodig

Bezoekers van Paaspop kunnen dit weeken uitstekend weer verwachten. Dat betekent dat het in het hele land natuurlijk een heerlijk weertje met Pasen wordt: 18 graden en flink wat zon.

Weerdienst Weeronline gaat vandaag specifiek op Paaspop in, aangezien het festivalseizoen morgen – eindelijk na alle corona-ellende – ‘officieel losbarst’. Morgen start Paaspop al en heeft die dag met wat meer bewolking te kampen dan op zaterdag en zondag. Het blijft echter droog.

Lekkere slaapzak mee naar Paaspop

’s Nachts daalt de temperatuur op het festival in Schijndel naar 4 graden. Weeronline waarschuwt: „Dus kampeerders hebben niet genoeg aan een gewone zomerslaapzak.”

Als Rolf Sanchez morgenmiddag op Paaspop de mainstage inluidt, zullen zijn zomerse klanken helemaal in lijn zijn met het weer. Aan Guus Meeuwis, die met een optreden om 17.30 uur voor zijn doen vroeg aan de bak moet, mag de tempetaruur in zijn Brabant tot het kookpunt brengen. Maar: als Antoon – Metro sprak de opkomende ster onlangs – een van de nachtelijke afsluiters op de eerste Paaspopdag is, heeft de kou langzamerhand toegeslagen. Overdag zijn er er veel stapelwolken.Richting het eind van de eerste dag daalt de temperatuur naar 8 graden.



Met Pasen stralend weer

Zowel zaterdag als zondag, als Paaspop wordt afgesloten, is het stralend weer. De zon kan tijdens Pasen makkelijk tien tot elf uur schijnen. Met 18 graden wordt het in de middag veel zachter dan normaal. Met zonkracht 4 zullen de bezoekers rekening moeten houden met verbranden. Er staat niet veel wind en daardoor is het heerlijk weer. In de loop van de avond duikt de temperatuur onder de 10 graden en wordt het frisser.

En daarmee komen de weersvoorspellingen die een paar dagen geleden werden gedaan, zoals het er nu naar uit ziet dubbel en dwars uit. Artiesten die de gezichten op het festival nog vrolijker kunnen maken zijn in het weekend onder meer Suzan & Freek, Kensington, Davina Michelle, Krezip, Maan en Franz Ferdinand. Mocht je Paaspop overwegen: het festival is helemaal uitverkocht.