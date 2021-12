Code oranje in noorden en oosten van het land vanwege gladheid

Het KNMI heeft voor het noorden en oosten van het land code oranje afgegeven vanwege de gladheid door ijzel. Later in de ochtend wordt de koude lucht verdreven en zal de gladheid verdwijnen, als laatste in Groningen, aldus het weerinstituut.

Volgens het KNMI kan het tot die tijd ‘verraderlijk’ glad zijn. In onder meer Friesland zijn strooiwagens de weg op gegaan.

Ongevallen in het noorden van Nederland

Vannacht is er al code geel afgegeven voor de provincies Flevoland, Gelderland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Het was zwaarbewolkt en er viel motregen, die zich op de oude ondergrond tot ijzel vormde. Dit maakte de wegen spekglad. Vanwege de vele ongelukken die nu in het noorden van het land door de gladheid veroorzaakt worden, heeft het KNMI toch code oranje afgegeven. Met name in Friesland en Groningen komen veel meldingen van ongevallen binnen, meldt Veiligheidsregio Fryslân. Zo botsten er op de A7 bij Groningen meerdere auto’s op elkaar. Ook zijn er meldingen van auto’s die te water zijn beland door de gladde wegen.

„Hoeft u niet de weg op, blijf dan thuis of stel uw autorit uit naar later op de dag”, is het advies van de Veiligheidsregio’s Friesland en Drenthe. Het KNMI roept mensen die toch op pad moeten op om het weerbericht goed in de gaten te houden en hun rijgedrag aan te passen.

Stijgende temperaturen

Code oranje zal echter niet lang nodig zijn, want er komt een veel warmere lucht de kant van het noorden op, die de grond snel op zal warmen. In de loop van de ochtend, waarschijnlijk rond 11.00 uur, verdwijnt volgens het KNMI de gladheid dan ook in het uiterste noordoosten. Wel blijft het de hele dag bewolkt, en zal alleen in het oosten van het land af en toe de zon doorbreken. De temperatuur blijft deze week stijgen en kan lokaal oplopen tot wel vijftien graden, ook op oudjaarsdag.