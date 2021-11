Een tekort aan pleegouders: ‘Kans aanwezig dat kinderen op het verkeerde pad belanden’

Deze week staat in het thema van de pleegzorg in Nederland en de tekorten aan pleegouders. Het aantal pleegouders is namelijk nog steeds veel te laag, zegt Pleegzorg Nederland aan het begin van de Week van de Pleegzorg. Jaarlijks zijn er zeker 3500 nieuwe pleegouders nodig, maar vorig jaar meldden zich er 2647 aan. En dat terwijl het aantal pleegkinderen toeneemt.

Metro sprak met Pleegzorg Nederland en José (21), die van haar 8ste tot en met haar 16e jaar in een gezinshuis zat, over de ernst van het probleem.

‘Kinderen komen niet zomaar in de pleegzorg terecht’

José (21) zat van haar 8ste tot en met haar 16e in een gezinshuis. Ze kijkt positief terug op haar tijd in het gezinshuis. „In het begin was het wel eventjes wennen, maar er was al snel een klik en nu voelen mijn pleegouders echt als mijn ouders.” José had ‘geluk’: zij zat de hele periode bij hetzelfde gezin. Andere kinderen worden van gezin naar gezin gestuurd, met weinig vastigheid.

Dat vaak wisselen van gezin komt door het tekort aan pleegouders. Volgens José is dat enorm lastig voor een kind. „Ik kan me voorstellen dat als je elke keer van gezin naar gezin wordt verplaatst, het moeilijk is om een band om te bouwen met je pleegouders. Zo krijg je dus ook nooit echt een klik met je pleegouders. En zonder klik met iemand om me heen, zou ik mij heel alleen voelen.”

Een klik met het gezin waar je in terechtkomt, is essentieel. Maar volgens José gebeurt het vaak genoeg dat die niet aanwezig is. „Dan beland je als snel op het verkeerde pad, verkeerde vrienden, alcohol, drugs.” En dit tekort aan pleegouders betekent niets goeds. „Kinderen komen niet zomaar in de pleegzorg terecht, dan is er echt wel wat aan de hand.” Bovendien zegt ze dat het voor kinderen van belang is om een stabiele thuisbasis te hebben zodat ze zich kunnen ontwikkelen en een band kunnen opbouwen met de mensen om zich heen, vooral met hun (pleeg)ouders.

Pleegzorg Nederland: ‘Als meer mensen van ons weten, zijn we al een heel eind’

Ook Pleegzorg Nederland geeft aan dat een stabiele basis nodig is, wil een kind zich goed ontwikkelen. Gebeurt dat niet, dan is er sprake van kansenongelijkheid. Daarnaast mag een pleeggezin ook bestaan uit één ouder, als het gezin maar stabiliteit kan bieden, aldus woordvoerder Janette Reukers van Pleegzorg Nederland.

„Afgelopen jaar is het onvoldoende gelukt om pleegouders te vinden, de coronacrisis heeft daar zeker een aandeel in gehad”, zegt Pleegzorg Nederland tegen Metro. De organisatie denkt dat veel mensen in het afgelopen jaar dachten ‘we wachten nog maar eventjes’, waardoor het aantal pleegouders wezenlijk is afgenomen.

Op dit moment is het belangrijk dat de tekorten worden opgelost en dat er een plekje is voor ieder kind. Een groot aantal kinderen kan nu niet uit huis worden geplaatst of wonen in een andere woonvorm dan hun thuissituatie. Het doel is om al die kinderen een thuissituatie te kunnen geven, waar ze zich goed kunnen ontwikkelen. Thuis blijven wonen is voor deze kinderen namelijk vaak niet de beste optie.

Groen licht voor een mooie toekomst

Pleegzorg Nederland geeft aan dat er veel wordt samengewerkt met gemeenten om zo de pleegzorg dichterbij te laten komen en mensen bewust te maken van het probleem. „Mensen weten er soms niet zoveel van af en hebben veel vragen”, zegt Reukers. Door samen te werken met gemeenten hopen ze mensen te informeren en de pleegzorg dichterbij te laten komen.

Diverse gebouwen zullen de komende dagen groen verlicht worden om aandacht te vragen voor de pleegzorg en groen licht voor een mooie toekomst te symboliseren.