Gangen scholen weer vol mondkapjes, vroege sluiting horeca vrij geruisloos

Ze zijn er weer, de mondkapjes in de gangen van de scholen. Het onderwijs moet in ieder geval tot 18 december coronamaatregelen treffen. Alle leerlingen moeten per vandaag mondkapjes dragen wanneer zij zich door het van het schoolgebouw bewegen. Zittend in de klas mogen de mondkapjes af.

Vanaf nu moeten scholieren onder de 12 jaar ook thuisblijven bij milde klachten. Eerder hoefde dat alleen wanneer ze hoestten of koorts hadden. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de corona-persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge.

Zelftesten leerlingen scholen

Scholen hebben ook dringende adviezen gekregen, zoals het aanleggen van looproutes in gebouwen en het spreiden van pauzes. Ook gaat het advies waar mogelijk gelden om klassen op te delen in kleinere groepen die geen onderling contact hebben. Voor groep zes tot en met acht van het primair onderwijs en het hele voortgezet onderwijs geldt het advies dat alle leerlingen twee keer per week een zelftest doen.

Brancheorganisaties voor primair en voorgezet onderwijs, evenals studentenbonden en scholierenorganisatie LAKS, zijn blij dat scholen open kunnen blijven terwijl bijvoorbeeld horeca te maken krijgen met strengere sluitingstijden.

Een coronapas op scholen is niet ingesteld. Onder meer studentenbond LSVB is daar blij mee.



Nu al een coronapas op hogescholen en universiteiten? Slecht idee. Het onderwijs moet voor alle studenten open en toegankelijk zijn.

Benieuwd waarom? Check het artikel van @amaboahene_ in Parool via https://t.co/KoM7yCRS2R en deel het met al je medestudenten! pic.twitter.com/ozgzVGqb4m — Landelijke Studentenvakbond (@studentenbond) November 23, 2021

Horeca om 17.00 uur dicht

De nieuwe coronamaatregelen gingen gisteren om 05.00 uur in, wat betekende dat horeca en niet-essentiële winkels in ieder geval om 17.00 uur moeten sluiten. Ook bijvoorbeeld bioscopen en theaters moeten om 17.00 uur dicht. Het sluiten van de horeca op het vroegere tijdstip is vrij geruisloos verlopen. Gebaald werd er in de horeca wel. Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de branche ‘feitelijk wordt platgelegd’. Voorzitter Robèr Willemsen: „Dit is voor de horeca een beroerde uitkomst. We hadden liever gezien dat er kort en hard werd ingegrepen. Nu werken we opnieuw met een ‘pappen en nathouden’ scenario.”

Door de nieuwe regels is het nu ook weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden op plekken waar mensen vaste zitplekken hebben, zoals horeca, bioscopen en theaters. Dat betekende soms nogal wat. Gistermiddag stond bijvoorbeeld de première van One de Musical gepland. In Studio’s Aalsmeer moest de zaalcapaciteit plotsklaps met tweederde worden teruggebracht. Wanneer mensen van hun plek af gaan op deze locaties, bijvoorbeeld om naar de wc te gaan, moeten ze een mondkapje op. Op doorstroomlocaties zoals beurzen en dierentuinen worden 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen ook verplicht.

De nieuwe regels zijn in ieder geval tot en met zaterdag 18 december van kracht. Op 14 december zal de situatie opnieuw worden beoordeeld.