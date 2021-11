Burgemeesters en kinderen verwelkomen Sint bij Grotepietenhuis, pakjesboot heeft vertraging

De aankomst van Sinterklaas was dit jaar omgeven met mysteries. De hele week was het in het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp de vraag waar Sint toch was. Gelukkig konden kinderen gisteren al opgelucht ademhalen: hij was op eigen houtje al in het Grotepietenhuis gearriveerd. Maar zal de pakjesboot met pieten ook op tijd komen?

Gelukkig voor de kinderen de boot vol pieten en pakjes dan eindelijk aan, nadat de pieten de stoommachine hebben gerepareerd De NTR wilde op voorhand niet zeggen waar dit was, maar op de beelden was te zien dat de boot in Spakenburg aankwam. Sinterklaas was blij met de komst van zijn boot, al vond hij wel dat het erg lang duurde. „Dat zou weleens een keertje tijd worden. Ik vind dat het wel erg lang duurt allemaal, beetje te lang”, zei Sinterklaas tijdens het defilé tegen de verslaggever bij het Grotepietenhuis.

In het Sinterklaasjournaal was de afgelopen weken al te zien dat veel onderdelen van de boot gemaakt waren van chocolade. Door een afgebroken chocoladeschroef was het schip zelfs enige tijd stuurloos. Ook tijdens de uitzending van het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp op zaterdag was een gesmolten tandwiel van chocolade de oorzaak van een niet varende stoomboot. Het bleef daardoor lang onduidelijk of de stoomboot het nog voor het einde van het defilé bij het Grotepietenhuis in Baarn zou redden.

Burgemeesters verwelkomen Sint in Grotepietenhuis

Burgemeesters uit het hele land hebben samen met kinderen Sinterklaas verwelkomd bij het Grotepietenhuis. Dat was te zien in een speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal op NPO 3.

Ook de burgemeester van Lazerom, Constant Starnakel, een verre neef van politicus Klaas Dijkhoff, zou richting Grotenpietenhuis vertrekken. Dat had nog wat voeten in de aarde, want de kinderen uit Lazerom hadden een tekening gemaakt op straat. Gelukkig konden de stoeptegels naar het Grotepietenhuis gebracht worden.

Vooraf was er weinig bekend over de landelijke intocht, behalve dat er net als vorig jaar een defilé zou plaatsvinden bij het Grotepietenhuis. Ook was duidelijk dat verschillende burgemeesters hun komst naar het defilé aan het voorbereiden waren. Onder hen onder meer de burgervaders van Boxmeer, Cuijck, Asten en Utrecht. Wijk bij Duurstede was zaterdag de eerste gemeente die Sinterklaas welkom mocht heten.

Bij Paleis Soestdijk stonden vanmiddag nog wat ouders met hun kinderen voor het hek te kijken. Daar waren buiten enkele pieten te zien, die kunstjes deden en zwaaiden. Verkeersregelaars zorgden ervoor dat passerende auto’s niet stil bleven staan.