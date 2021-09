Huizenmarkthysterie: deze wetswijziging moet huisjesmelkers tegengaan

Pandjesbazen, beleggers of huisjesmelkers wordt het door een wetswijziging straks lastiger gemaakt om panden op te kopen. Toch blijft de huizenmarkt ‘hysterisch’ en sluiten starters hoge hypotheken af. Met alle risico’s van dien.

Per 1 januari kunnen gemeenten wijken aanwijzen waar investeerders niet de boel kunnen opkopen. Koophuizen zijn veelal een beleggingsobject. Daardoor krijgen starters of gezinnen met een modaal inkomen weinig kans. De portemonnee van de investeerders is vaak groter en daarom moet de opkoopbescherming dit tegengaan.



Je zal maar een koophuis hebben in Amsterdam. Haha. — Chris in 't Veld (@chrisintveld) September 2, 2021

Rem op beleggers op de huizenmarkt

Deze wetswijziging zorgt ervoor dat koophuizen niet in handen vallen van beleggers, die later het koophuis voor een hoge prijs verhuren. Dit gebeurt namelijk veel in grote steden. Het komt erop neer dat kopers zelf in de woning moeten wonen. Sommige gemeenten willen dit zelfs voor de hele stad, vertellen ze tegen de NOS. Zo krijgen starters op de huizenmarkt meer kansen.



Dat is prima. Maar het gaat ook niet direct om een koophuis. Ik ben nu op de leeftijd dat het wel tijd wordt om het huis uit te gaan en ben daarvoor afhankelijk van de particuliere huursector waar je voor een krot meer dan 1000 euro per maand moet weggooien aan huur. — Corniels van der Plas (@C_van_der_Plas) September 1, 2021

Maar over die starters valt nog wel iets te zeggen. Want uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat starters grote risico’s nemen. Vanwege de krapte op de huizenmarkt verzwijgen ze leningen voor een maximale hypotheek. Daarnaast komen daar vaak ook nieuwe schulden bij.

Starters verzwijgen schulden voor hypotheek

Tussen de 20 en 40 procent van de starters heeft een hogere hypotheek dan verantwoordelijk is, blijkt uit het onderzoek. De gevolgen van veel geld lenen, zijn groter dan de huizenkopers vaak denken. Volgens de AFM heeft deze groep veelal geen financiële buffers.

Naast een hoge hypotheek geven starters bijvoorbeeld niet hun studieschuld op. Uit onderzoek blijkt dat in 2018, 40 procent van de kopers deze schuld had. De AFM schat in dat 10 procent van deze starters dit niet opgaf bij de hypotheekverstrekker. Dat is wel verplicht. Volgens de AFM komt dat steeds meer voor.



Yep. Mijn zoon van (bijna) 23 woont ook nog thuis. Huurhuis niet te betalen. Koophuis ook niet want minimumloon. Die is voorlopig nog niet weg. De andere 2, bijna 18, zie ik ook voorlopig nog niet vertrekken…. — Barbb⚪🔴⚪ (@spekkie70) September 1, 2021

Prijs koophuizen blijft stijgen

De AFM onderzoekt ook of de leennormen voor hypotheken wel netjes worden nageleefd. Ook waarschuwen zij voor het geven van meer financieringsruimte aan starters. Als het aanbod hetzelfde blijft, zorgt dit ervoor dat de huizenprijzen blijven stijgen. Een huis kopen is in deze tijd een lastig pakket en leidt alleen maar tot hogere leningen.