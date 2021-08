Dit is het duurste huis in jouw provincie

De huizenmarkt houdt al enige tijd de gemoederen flink bezig. Waar je in sommige steden een ton betaalt voor een kamer van 11m² zonder eigen toilet, heb je voor dat geld ergens anders een enorme luxueuze villa. Hier lees je wat het duurste huis is in jouw provincie én wat je voor het geld krijgt.

Dit zijn de duurste huizen per provincie volgens Funda, op willekeurige volgorde:

Groningen

We beginnen bovenaan in Nederland. In Groningen is het duurste huis van de provincie deze villa. Voor 1.500.000 euro heb je dit huis met 350 m² woonruimte en 11.010 m² grond. Er zijn 5 Slaapkamer en een fontein in de enorme tuin.

De villa beschikt over een driedubbele parkeergarage en ligt tussen de weilanden aan het Schildmeer.

Friesland

Het duurste huis van Friesland is niet alleen een huis, het is een landgoed. Voor een bedrag van 3.300.000 euro krijg je 651 m² woonruimte op een grond van (houd je vast…) 166.344 m²! Hierin vind je 8 slaapkamers en 3 badkamers.

Het landgoed ligt midden in de weilanden, nabij het dorp Mirns en de IJsselmeerkust. Het dorp Oudemirdum met basisvoorzieningen ligt op ongeveer 4 kilometer afstand.

Drenthe

Het duurste huis van Drenthe kost 4.500.000 euro en dit is een complete manege. De accommodatie bestaat uit een hoofdgebouw, en aan weerszijden stallen en verblijven voor paarden. Op de 107.255 m² grond is er 263 m² woonruimte en 4 slaapkamers.

Optioneel is om er nog 13 hectare grasland bij te kopen. Dit zijn weilanden met een veilig draad eromheen.

Overijssel

Midden in de regio Twente vind je deze villa. De villa kost 4.975.000 euro en hiervoor krijg je 645 m² woonruimte op een grond van 40.051 m². Hierin vind je 4 slaapkamers, een bar, 20 paardenboxen, stapmolen voor 6 paarden en 2 appartementen voor grooms met eigen badkamer en sanitair.

In het woonhuis vind je een fitnessruimte, kantoorruimte en verwarmd zwembad. En als kers op de taart: ook nog een eigen wellness-ruimte met sauna, bubbelbad en massageruimte.

Flevoland

In Emmeloord kan je voor 3.000.000 euro je eigen landgoed ontwerpen en laten bouwen. 3.000.000 is de richtprijs voor de 1.285 m² woonruimte. Daarnaast krijg je er 50.000 m² grond bij. Het landgoed wordt gebouwd in de Noordoospolder.

Het huis krijgt een overdekte veranda, luxe keuken en salons, buitenhaard en op de eerste verdieping een souterrain met zithoek, een fitnesruimte, een sauna en een zwembad.

Gelderland

Dit landgoed, genaamd Landgoed Kolthoven staat te koop. Je kan het kopen voor een bedrag van 5.300.000 euro. Wat krijg je voor dit bedrag? Een grond van 50.013 m² en 11 slaapkamers in het 800 m² tellende huis. Daarnaast is er ook een koesthuis bij van ongeveer 600 m³.

Het woonhuis beschikt over een woonkeuken en bijkeuken. Op de eerste verdieping vind je wellness & fitness ruimte met een royaal whirlpoolbad, twee (aparte) inloopdouches, een Finse sauna, stoomcabine, dubbele wastafel en toilet. En als kers op de taart zit er onderin dit landgoed ook een wijnkelder. Speciaal voor de wijnliefhebbers!

Utrecht

In Bosch en Duin staat dit high-tech landhuis, het duurste huis van Utrecht. Op het grondgebied van 2.388 m² staat het huis met 2.163 m² woonruimte. Het huis telt 7 woonlagen met daarin: 4 slaapkamers, een zwembad, een bioscoop, een hal met dansvloer en bar, een hammam en een grote fitnesszaal.

Het landgoed staat te koop voor 18.000.000 euro.

Noord-Holland

In Aerdenhout-West staat landgoed ‘Klein Bentveld’. Dit landgoed telt 38.181 m² perceel en 1.580 m² woonruimte. Het huis telt 9 slaapkamers en bevat: een parktuin, een bibliotheek, tennisbaan, voetbalveld, buitenzwembad, dagverblijf voor de tuinman en biljardkamer met balkon.

Een landhuis zou bijna geen landhuis zijn zonder wellness & fitness ruimte, en ook die vind je in dit huis. De luxueuze master suite is uitgerust met open haard, badkamer met whirlpool, stoomdouche en stortdouche en een garderobekamer van 24 m². Maar dat is nog niet alles, er is een souterrain met onder meer een geklimatiseerde wijnkelder, fitnessruimte, een sauna, zonnestudio, douche en toilet. Het duurste huis van Noord-Holland, kost 15.750.000 euro.

Zuid – Holland

Het duurste huis in de provincie Zuid-Holland vind je in het Residence van Oranje. Hierin staat een appartement te koop voor 8.250.000 euro. Hiervoor krijg je 516 m² woonruimte en 4 slaapkamers en uitzicht op de Noordzee.

Er is een gemeenschappelijke lobby, beveiligde parkeergarage en bewoners kunnen in Hotel van Oranje genieten van maar liefst 2.700 m² aan wellness-faciliteiten. Denk aan beauty- en massagesalons, hairstudio, sauna’s, stoombad, jacuzzi, solarium en het grootste golfzwembad van Europa.

Zeeland

In Zeeland is het duurste ‘huis’ geen huis en ook geen landgoed. Het is een gebied met maar liefst 7 gebouwen. Voor een bedrag van 2.600.000 euro krijg je: een watertoren, een woonhuis van 187 m², IK- en Hoek-paviljoens, opslagloods en garageboxen en een tuinhuis met tuin. Dit alles staat op het grondgebied van 7.690 m².

De gebouwen hebben vergunningen voor bijvoorbeeld een bed & breakfast of een andere horecagelegenheid.

Brabant

Het duurste huis van Brabant staat in Uden. Deze villa is megaluxe en kost 11.000.000 euro. Hiervoor krijg je een hypermodern huis met onder andere: woonkeuken & bijkeuken, binnenzwembad met whirlpool, sauna en Turks stoombad.

Daarnaast nog een parkeergarage, 4 luxe badkamers, bioscoop en wijnkelder. En als eyecatcher: een verborgen zwembad in de tuin. Deze kan met een speciale knop ‘open’ gemaakt worden.

Limburg

De topscore van vraagprijs wordt in Limburg gewonnen door: Kasteel Ter Borch. Dit 18 eeuwse kasteel staat te koop voor 5.600.000 euro. Hiervoor krijg je een authentiek kasteel met 3,5 hectare grond. pluspunten van dit kasteel zijn: Buiten zwembad, sauna, 10 slaapkamers en 6 badkamers, 2 balkons en 2 dakterrassen en daarnaast nog een inpandige garage van 165 m².