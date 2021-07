Vacature: Metro zoekt freelance redacteur!

Bij Metro zijn we op zoek naar een freelance redacteur die ons team komt versterken. Je weet wat er speelt en draait je hand niet om voor wat je nog niet kent.

Zit jij bovenop het nieuws? Schrijf je even graag over de nieuwe single van Maan als over reizen naar de maan? Volg je de politiek, maar ook Boer Zoekt Vrouw en de nieuwste Netflix-series? En misschien nog wel belangrijker: zit jij vol ideeën voor Metro? Dan zijn we op zoek naar jou!

Vacature freelance redacteur bij Metro

Tijdens het begin van de pandemie is er een einde gekomen aan de krant Metro. Jammer voor de liefhebber van papier, maar het bracht ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. In het afgelopen jaar hebben we Metro fors kunnen uitbouwen naar een online merk met een miljoenenpubliek. Nog altijd zijn we de transitie naar online aan het optimaliseren, en daarbij kun jij een belangrijke rol spelen.

Je maakt onderdeel uit van een klein, hecht team. Je werkt voornamelijk vanuit huis en bent flexibel inzetbaar. Weekenddiensten horen erbij.

Wat ga je doen?

Als freelance redacteur weet je wat vandaag actueel is en kun je deze onderwerpen moeiteloos vertalen naar mooie Metro-verhalen. Je bent daarnaast een pro in het maken van goede koppen en pakkende intro’s. Ook ben je constant bezig met bedenken hoe onze artikelen sneller in het vizier kunnen komen van zoekmachines, en uiteraard heeft het social medialandschap voor jou geen geheimen.

Dit breng je mee:

• Je hebt een journalistieke achtergrond en een aantal jaar ervaring, het liefst op een online nieuwsredactie;

• Je bent goed in het maken van nieuwsverhalen, kunt snel werken en hebt een eigen pen.

• Je weet hoe je de verhalen op een pakkende manier kunt wegzetten op social media;

• Je bent bekend met SEO of bent bereid dit te leren;

• Enthousiasme, gedrevenheid en bovenal heel veel zin.

Solliciteer!

Klinkt dit als jouw plek? Laat dan van je horen! We ontvangen heel graag vóór 15 juli jouw cv, je motivatie en drie verhalen waar je trots op bent. Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Amarins de Boer via [email protected]. Vermeld in het onderwerp ‘vacature freelance redacteur’.