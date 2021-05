Liftbranche gaat staken, maar geen zorgen: ‘Niemand blijft vastzitten’

Ook de liftbranche gaat staken, maar niemand hoeft bang te zijn vast te komen zitten in de lift, zo laat de branche weten.

„Personen die in een lift vast komen te zitten, hebben altijd de hoogste prioriteit”, laat de Vereniging voor Liften en Roltrappen (VLR) weten. Sowieso denkt de branche niet te veel te merken van de acties van werknemers vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen.

Liftbranche coronacrisis

Bovendien zijn er op veel kantoren of bedrijfspanden met liften door de coronacrisis minder mensen. Geplande reparaties zullen misschien een paar dagen opgeschoven moeten worden, denkt de vereniging. „We hebben nog nooit meegemaakt dat door een staking de veiligheid in het geding komt”, zegt Harold Bussing, verenigingsvoorzitter en algemeen directeur van liftbedrijf KONE Nederland. Van zijn bedrijf, waar zo’n 900 mensen werken, staakt meestal maximaal zo’n tien procent, zegt hij. „Het grootste gedeelte zit op de weg voor service en onderhoud, dus we hebben altijd wel iemand in de buurt.”



Brandweer als plan B

Voor kleinere bedrijven of eenpitters is het volgens Bussing met een staking wel lastig om afspraken te garanderen, maar in veel gevallen kan de brandweer ook nog komen als iemand uit een lift bevrijd moet worden, dus zo erg als een paar jaar geleden in China, zal het niet worden.

Staking

Dinsdag 11 en woensdag 12 mei leggen in heel Nederland medewerkers van liftbedrijven zoals Thyssenkrupp, Schindler, KONE en Otis het werk neer. Voor sommige werknemers begint de werkonderbreking vanavond laat al. Medewerkers uit de branche kunnen zich bij staakstraten inschrijven om mee te doen. De acties verlopen coronaproof.

Eerste grote actie

Volgens de vakbonden FNV en CNV is het de eerste grote actie in de liftsector. De bonden hebben opgeroepen tot actie vanwege het vastlopen van de cao-onderhandelingen in de metalektro, ook wel grootmetaal genoemd. Onder die cao vallen in totaal ongeveer 160.000 mensen. De liftsector voorziet volgens Bussing ongeveer een half procent daarvan van een baan. De bonden willen een loonsverhoging en betere arbeidsomstandigheden.

Bussing zegt zich niet te herkennen in het beeld van de bonden over de werkomstandigheden. „Er wordt vaak met één maat gemeten door de bonden”, zegt hij. Bussing heeft alle vertrouwen in een goede afloop van de cao-onderhandelingen.

In de lift

Mocht je onverhoopt toch vast komen te zitten, maak dan eens een liftfie. Velen gingen je al voor, van politiesquad tot lift-hipster en ultieme sixpack-man.



