China maakt scheidingslijn op top Mount Everest wegens corona-angst

Dat je ook ‘in de wolken’ corona op kunt lopen, of klimmen, weet Nepal intussen. Tijd voor China om in actie te komen: het land zorgt voor een afbakening op de top van de Mount Everest, om zo het coronavirus in elk geval niet op hun ‘helft’ wordt overgedragen.

China gaat ook op de top van de hoogste berg ter wereld duidelijk maken waar de grens ligt. Er komt een „scheidingslijn” op de Mount Everest om te voorkomen dat buitenlandse klimmers het coronavirus daar verspreiden, berichten staatsmedia.

Mount Everest

De 8849 meter hoge berg ligt op de grens tussen China en Nepal. Dat laatste land worstelt met de tweede golf van de coronapandemie. Er moesten de afgelopen weken zo’n dertig zieke bergbeklimmers worden geëvacueerd uit het basiskamp aan de Nepalese kant van de berg.

De Chinese autoriteiten hebben nu bekendgemaakt dat strenge maatregelen worden genomen om contact tussen klimmers uit de twee landen te voorkomen. Gidsen gaan onder meer een scheidslijn aanbrengen voordat het klimmen hervat kan worden. Het is nog onduidelijk hoe die afbakening er precies uit komt te zien.

Nepal en China

Nepal heeft dit jaar weer een recordaantal klimmers een vergunning gegeven om de berg op te gaan. Daar moet ongeveer 9000 euro voor worden afgerekend. De totale kosten van een expeditie vallen vele malen hoger uit. De Nepalese toerismesector liep vorig jaar veel inkomsten mis door de pandemie. Onder de Nepalese klimmers waren er ook die hebben meegeholpen de vervuilde berg een stuk schoner te maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

These Nepalese climbers spent 47 days cleaning 2.2 tons of trash from Everest https://t.co/1sOpem8xZg via @IndianExpresshttps://t.co/EKH6eYW7rD — Mount Everest (@MountEverest) April 3, 2021

In het drukke tentenkamp aan de Nepalese zijde van de berg bevinden zich onder normale omstandigheden vaak meer dan duizend mensen. Het gaat onder meer om klimmers en gidsen. China heeft buitenlanders vanwege de coronacrisis juist verboden om de berg te beklimmen, al heeft een team van 21 Chinese klimmers wel toestemming gekregen.

Reacties op Twitter

Op Twitter reageren mensen op het nieuws dat China de berg wil afbakenen. De een moet er hard om lachen, een ander vindt het minder grappig . „Wat heeft de wereld misdaan om een land als China te hebben?” Ook worden er scheidslijn-suggesties gedaan. „Misschien kunnen ze een muur bouwen”, grapt iemand. Anderen zien het als een Chinese land-verover-techniek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

They just dont leave any opportunity of land grab #China #mounteverest — priyank sahni (@priyanksahni) May 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.