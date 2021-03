Griekenland en Spanje laten meer buitenlandse reizigers toe

Griekenland en Spanje openen de deuren voor meer buitenlandse reizigers. Het wordt weer mogelijk om vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Spanje te reizen, terwijl Griekenland gevaccineerden uit alle EU-landen en Israël toelaat.

Het Griekse ministerie van Toerisme meldt dat gevaccineerde reizigers wel moeten aantonen dat ze een coronaprik hebben gehad. Deze groep hoeft bij aankomst niet in quarantaine en hoeft ook geen negatieve coronatest te laten zien. Wanneer het nieuwe beleid ingaat, is nog niet bekend.

