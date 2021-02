Zorgen hulpverleners over toegenomen drugsgebruik jongeren

Jongeren gebruiken meer drugs en ook gebruiken ze met een andere reden, meldt Nieuwsuur. Waar het vóór corona ging om de lol, roken ze nu tegen de verveling, eenzaamheid en depressieve gevoelens. Hulpverleners ontvangen serieuze signalen.

Jongerenwerkers in Ede zien het aantal jongeren dat blowt fors toenemen. „Waar we ze voorheen ’s avonds één jointje zagen roken, doen ze het nu de hele dag door”, vertelt Rowin de Zwart, jongerenwerker bij Malkander in Ede.

Jongeren missen structuur

Omdat door corona voor veel jongeren school en werk zijn weggevallen, missen ze structuur. Het gaat niet alleen maar om kwetsbare jongeren. Ook jonge mensen die een goede basis hebben, met een opleiding en een stabiele thuissituatie, ziet hij fors meer gebruiken.

Peter Vonk, studenten-huisarts in Amsterdam, krijgt de laatste maanden – zeker sinds de tweede golf – veel meer studenten in de praktijk die somber en depressief zijn. „Als wij dan doorvragen, blijkt bij acht, negen op de tien sprake te zijn van drugsgebruik.”