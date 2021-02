GGD stopt tijdelijk met coronablaastest na foute testresultaten

De GGD stopt voorlopig met het uitvoeren van de coronablaastest, meldt RTL Nieuws. Dat is besloten na een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam. Een tegenvaller, want het was de bedoeling dat deze manier van testen landelijk zou worden uitgerold.

Er zijn verschillen opgetreden tussen uitslagen via ademtesten en via PCR-testen en dat moet nader worden onderzocht.

Coronablaastest verkeerd afgenomen

Op twee locaties in Amsterdam gebruikt de GGD sinds 29 januari coronablaastesten. Dat gebeurt op het Buikslotermeerplein en in de RAI. Dat kon nadat het OMT een positief advies had gegeven over het gebruik van de ademtest.

Een woordvoerder van de GGD Amsterdam zegt tegen RTL Nieuws dat afgelopen week is gebleken dat enkele personen na een negatieve ademtest kort daarop bij een PCR-test toch een positieve uitslag kregen. Dat zou komen doordat de ademtest verkeerd is afgenomen.

Voorbereidingen voor de invoering van de blaastest in andere GGD-locaties in Amsterdam en Venray zouden zijn stilgelegd.

Landelijk inzetten

Het is nog steeds de bedoeling dat de ademtest op een later moment landelijk wordt ingezet, zegt de woordvoerster van GGD GHOR. „Als we de test breed landelijk in willen zetten, willen we er zeker van zijn dat we deze test ook zorgvuldig kunnen implementeren.”

De ademtest is een alternatief voor de test waarbij je een wattenstaafje diep in je neus krijgt. Je moet in een apparaat blazen en krijgt direct een uitslag. De bedoeling van de sneltesten was dat bezoekers met een negatieve uitslag direct naar huis konden. Mensen met een positieve uitslag hebben zich nog een keer laten testen.