Koning virtueel op werkbezoek bij 113 Zelfmoordpreventie

Koning Willem-Alexander heeft vanmorgen een virtueel werkbezoek gebracht aan 113 Zelfmoordpreventie. Hij sprak via een videoverbinding met medewerkers en ging onder meer in op problemen door corona.

De koning sprak met onderzoekers, kwartiermakers, vrijwilligers en de bestuurders van 113 Zelfmoordpreventie. „Hiermee toont de Koning zijn betrokkenheid bij de missie van 113 Zelfmoordpreventie: niemand sterft eenzaam en radeloos door zelfmoord”, meldt de organisatie.

Interesse in 113 Zelfmoordpreventie

Willem-Alexander toonde veel interesse in het werk van 113 Zelfmoordpreventie en het welzijn van de medewerkers. Tijdens het werkbezoek was er veel aandacht voor corona-gerelateerde problematiek. Sinds de start van de coronacrisis ervaren mannen meer angst en jongeren minder zelfvertrouwen. Dat blijkt uit recent onderzoek door middel van tekstanalyses in de chatservice van 113.



Koning Willem-Alexander brengt een virtueel werkbezoek aan 113 Zelfmoordpreventie. De Koning spreekt met onderzoekers, kwartiermakers en vrijwilligers over o.a. suïcidepreventieprogramma's, hulpverlening, onderzoeken en de impact van de coronapandemie.

Vanuit 113 Onderzoek werd ook het belang van Psychologische Autopsie toegelicht, als methode om van elke suïcide in Nederland te leren. Het vormt de basis voor een lerend systeem om maatregelen te treffen die volgende suïcides kunnen voorkomen. 113 Zelfmoordpreventie streeft ernaar dat na elke suïcide in Nederland een onderzoek volgt, zoals ook na verkeersongevallen gebeurt.

Programma’s 113 Zelfmoordpreventie

Verder was er aandacht voor verschillende suïcidepreventieprogramma’s die 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met partners organiseert, zoals ggz-instellingen, de GGD, schuld- en uitkeringsinstanties en het onderwijs. 113 meldt: „Aan de orde kwam het belang van suïcidepreventie in ziekenhuizen. Artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp en de intensive care worden toegerust zodat zij, naast zorg voor lichamelijk herstel, ook aandacht hebben voor het psychisch en sociaal welzijn van mensen die een suïcidepoging hebben gedaan. Mensen die een poging hebben overleefd vormen een belangrijke risicogroep om later alsnog te overlijden door suïcide.

Ook was er ruime aandacht voor psychische nood als het om de economie gaat. Dat is in coronatijd actueel en relevant. „Veel mensen hebben (ernstige) zorgen over hun financiële draagkracht en toekomst. Dit zijn niet alleen (dreigende) werkloosheid en financiële problemen, maar bijvoorbeeld ook eenzaamheid en sociaal isolement. Daarbij kwamen ook de suïcidepreventie-trainingen aan de orde die 113 Zelfmoordpreventie geeft in samenwerking met het MKB, incassobureaus, de Nederlandse Schuldhulp Route en het UWV”, meldt de organisatie in een bericht.

Vijf zelfmoorden per dag

In Nederland overlijden gemiddeld vijf mensen per dag door zelfmoord. Juist nu, in de coronacrisis, hebben mensen behoefte aan een gesprek, maar vinden zij het lastig om in eigen omgeving te praten over gevoelens. Om ervoor te zorgen dat het aantal suïcides in 2021 niet stijgt, is het volgens 113 Zelfmoordpreventie van cruciaal belang om met elkaar alert te blijven en het gesprek aan te gaan. „Erover praten leidt veelal juist tot minder zelfmoordgedachten. Maak dus contact met elkaar, benoem gevoelens en praat erover. Leer het gesprek te voeren met de gratis één uur durende online training suïcidepreventie op Vraagmaar.nl.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.



