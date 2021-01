Verdachte schrijft boek over overval op Kim Kardashian

Stel je voor: je wordt overvallen, staat doodsangsten uit en de overvallers nemen voor 10 miljoen dollar aan sieraden mee. Dat is al erg genoeg, maar als een van de overvallers dan ook nog een boek over de bewuste avond schrijft, moet dat pijnlijk zijn. Het gebeurde Kim Kardashian.

De realityster werd in oktober 2016 overvallen in een hotel in Parijs. Een groep mannen, verkleed als politieagenten, drongen haar hotelkamer binnen. Een van de verdachten, Yunice Abbas, heeft daar nu een boek over geschreven. Het boek verschijnt volgende week.

YEP. This is real.

Yunice Abbas is currently awaiting trial after being charged following the robbery. His book is set to release in France next week.

Get more celeb and entertainment news for free 24/7 on the LIT channel on @PeacockTV. #PeacockTV #LITEntNews #KimKardashian pic.twitter.com/Gm2J0dHk0r

— LIT Entertainment News (@LITEntNews) January 29, 2021