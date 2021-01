Grapperhaus: politie treedt terecht hard op tegen relschoppers

Volgens minister Ferd Grapperhaus hebben burgemeesters en politie dit weekend terecht hard opgetreden tegen relschoppers. Hij reageerde daarmee op de ongeregeldheden en opstootjes op verschillende plekken in het land. Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties tegen coronamaatregelen uit de hand en greep de politie hard in.

Volgens Grapperhaus heeft de onrust niets te maken met demonstreren tegen het coronabeleid, maar gaat het om crimineel gedrag. „Dit weekend is het in verschillende plaatsen in Nederland onrustig geweest. Schokkende beelden van rellen, plunderingen en brandstichting gaan rond. Dit heeft niets te maken met demonstreren tegen coronamaatregelen. Dit is simpelweg crimineel gedrag; mensen die bewust politie, ME, journalisten en andere hulpverleners belagen. De burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden.”

Relschoppers in Eindhoven

In Eindhoven trokken relschoppers vanmiddag verder de binnenstad in, nadat ze vernielingen hadden aangericht op het 18 Septemberplein en in en rond het station Eindhoven Centraal. Aan het begin van de avond gooiden ze opnieuw met onder meer vuurwerk en rookbommen naar de ME, agenten en naar politiepaarden.

Er ontstond een soort ‘kat-en-muis-spel’ in de kleine straatjes in het centrum, omdat kleine groepjes relschoppers de politie provoceerden. De politie zet traangas in om de relschoppers weg te jagen. Over nieuwe aanhoudingen is nog niets bekend. „Kleinere groepen in de Eindhovense binnenstad blijven zich misdragen. Er zijn diverse vernielingen gepleegd. Deze groepen weigeren vooralsnog de binnenstad te verlaten”, meldt de politie Oost-Brabant. „We zijn volop bezig om de rust te laten terugkeren.”



Mishandeling en vernielingen

Er werden al minstens dertig mensen aangehouden, onder meer voor (zware) mishandeling en het geen gehoor geven aan de oproep om het 18 Septemberplein te verlaten. Eerder riepen gemeente en politie iedereen al op om weg te blijven uit de stad en ook niet naar Eindhoven Centraal te komen. De gemeente stelde een noodbevel in en de politie sloot het treinstation af.

Even daarvoor hadden demonstranten flink huisgehouden op Eindhoven Centraal. Ze hebben veel vernielingen aangericht, ook een piano moest eraan geloven. De vestiging van Jumbo werd geplunderd. De ruiten van de supermarkt zijn ingegooid en de schappen leeggehaald. Overal op de grond liggen glas, puin en supermarktartikelen.



Politie stuurt demonstranten Amsterdam weg

Ook in Amsterdam vond vanmiddag een demonstratie plaats, en ook die liep uit de hand. De demonstranten zijn daar inmiddels weg, maar rondom het plein was het even na 17.00 uur nog onrustig. De ME houdt de situatie in de omliggende straten in de gaten.

De politie begon rond 15.00 uur het Museumplein schoon te vegen en zette daarbij een waterkanon in, toen de honderden demonstranten op het plein niet vertrokken nadat er een noodbevel was afgekondigd. Dat betekent dat iedereen weg moet van het plein en uit de directe omgeving.

Het grootste deel van de actievoerders bleef staan, ook gooiden sommigen vuurwerk naar de politie. De politie dreef de menigte uiteen met wapenstokken, paarden, honden en twee waterkanonnen. Er zijn ruim 100 mensen gearresteerd, van de ongeveer 1500 demonstranten.



