Aantal besmettingen weer boven de 6000, minder mensen naar het ziekenhuis

Na vijf achtereenvolgende dagen waarop het aantal besmettingen daalde, is het aantal vandaag weer iets gestegen. Tussen gisterochtend en vanmorgen werden 6148 positieve coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen steeg het aantal gevallen met bijna 48.400, wat neerkomt op 6916 per dag. Voor de vijfde dag op rij ligt het dagcijfer onder het gemiddelde van de week.

Meer besmettingen op woensdag

Op woensdagen zijn er meestal meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde. Het cijfer van deze woensdag ligt wel lager dan eerdere woensdagen.

Rotterdam telde 196 nieuwe gevallen. In Amsterdam kwamen 149 besmettingen aan het licht en in Den Haag 137. In de gemeente Utrecht hoorden 122 mensen dat ze het virus hebben opgelopen en in Eindhoven werden 80 positieve tests genoteerd.

Richting miljoen besmettingen

Het aantal sterfgevallen steeg met 122, tegen gisteren 153. Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 890.000 Nederlanders positief getest. Dat aantal kan vrijdag boven de 900.000 uitkomen. Als dit tempo aanhoudt, wordt eind januari of begin februari de miljoenste besmetting in Nederland vastgesteld. Van bijna 12.700 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.



Minder coronapatiënten in het ziekenhuis

Na een lichte toename in de afgelopen twee dagen is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen vandaag weer gedaald. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten bedraagt nu 2514. Dat zijn er 119 minder dan gisteren, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1821 coronapatiënten, 124 minder dan een dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is wel iets toegenomen, met 5 tot 693.

Dalende trend zet door

„Ondanks een stijging in het aantal nieuwe opnames voor de IC, verwachten we dat de dalende trend van de afgelopen week doorzet. Helaas zijn er onzekerheden die de trend kunnen beïnvloeden, zoals de Britse Covid-variant. Het is nog onduidelijk wat het effect daarvan is op het aantal Covid-besmettingen en de ic- en kliniekbezetting in Nederland”, aldus het LCPS.

Maandag en gisteren nam het aantal opgenomen Covid-patiënten licht toe, na een gestage daling vorige week. Begin vorige week lagen er nog bijna 2900 patiënten met corona in de ziekenhuizen.

Vanwege de drukte zijn het afgelopen etmaal 14 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, van wie 4 ic-patiënten. Momenteel liggen 7 mensen uit Nederland in Duitsland op een intensive care..

