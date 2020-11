Twee dolfijnen aangespoeld en overleden aan Zeeuwse kust

Opnieuw is er zondag een dolfijn aangespoeld aan de Zeeuwse kust bij Breskens. Het dier leefde nog toen het werd gevonden, maar overleed ondanks hulp al snel op het strand.

Het is de tweede dolfijn die dit weekend langs de Nederlandse kust aanspoelde. Zaterdag werd er ook een dolfijn bij Zierikzee aangetroffen. Ook dit dier was levend gestrand en stierf niet veel later. Dat meldt SOS Dolfijn op de website.

Plan

„Een levend gestrande dolfijn is altijd een dier in nood en de toestand van een dier op het strand kan snel verslechteren, dus werd er direct een plan gemaakt”, zegt de natuurorganisatie die noodhulp verleent aan walvisachtigen. Maar de hulp mocht niet meer baten.



Onderzoek

SOS Dolfijn vermoedt dat de zogenoemde gewone dolfijnen zeer waarschijnlijk deel uitmaakten van een klein groepje dat vrijdagmiddag te zien was bij de Oosterscheldekering. „Twee waarnemers zagen er rond vier uur een groep van twee tot mogelijk drie dolfijnen zwemmen.” Onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht moet de doodsoorzaak uitwijzen.

De gewone dolfijn komt vooral voor in de subtropische en tropische wateren van de Atlantische en Grote Oceaan, de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. Het dier is volgens SOS Dolfijn geen vaste bewoner van de Noordzee, maar komt af en toe wel langs.

