Poederbrieven bezorgd op drie verschillende adressen, reden is onbekend

Op ten minste drie adressen in Nederland zijn dinsdag poederbrieven bezorgd. Dat is een brief waar gevaarlijk poeder in zit, meestal met biologische ziekteverwekkers. De brieven zijn bezorgd bij twee adressen van uitgever DPG media en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

De eerste werd ’s ochtends aangetroffen bij een drukkerij van DPG Media in Best. Later bleek dat ook DPG Media in Amsterdam en het Ikazia Ziekenhuis poederbrieven kregen. Toen de brieven werden ontdekt in de postkamers, werden de hulpdiensten meteen ingeschakeld.



Vanmorgen hebben wij een poederbrief ontvangen. De politie is direct geïnformeerd en doet onderzoek.

Onze medewerkers hebben gelukkig geen klachten. Ook is er geen enkel gevaar voor patiënten. Je kunt dus met een gerust hart naar jouw afspraak in Ikazia komen #Ikazia #Rotterdam https://t.co/hWV0vhNEs1 — Ikazia Ziekenhuis (@Ikazia) November 17, 2020

Stof poederbrieven

De brieven die bij het Rotterdamse ziekenhuis en de drukkerij in Best binnenkwamen, bevatten volgens de politie geen gevaarlijke stof. Over de derde brief is nog geen duidelijkheid.



Inmiddels is er uitsluitsel in #Best. De brief bleek een stof te bevatten die bij de aantroffen hoeveelheid voor de mens niet schadelijk is. Wij doen onderzoek naar de afzender van de brief. — Politie Oost-Brabant (@politieob) November 17, 2020

Er is niemand gewond geraakt. De medewerkers die met de post in contact waren gekomen, moesten in isolatie.

Het is onbekend wie de poederbrieven heeft verstuurd en waarom. Ook is het nog onduidelijk of er een verband is tussen de drie gevallen.

Verdacht pakketje

Ondertussen doet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek naar een verdacht pakketje dat is aangetroffen bij een skatebaan in een parkje in Urk. De politie heeft de omgeving van de vindplaats, De Akkers, afgezet. Of dit voorval verband houdt met de eerder bezorgde poederbrieven is niet bekend.



