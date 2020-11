Geslaagde lancering raket China om een stuk maan op te halen

China claimt dat de lancering van een raket voor een onbemande missie naar de maan succesvol is verlopen. Een robotverkenner gaat op de maan stenen verzamelen en ophalen.

Zo komen er voor het eerst sinds 1976 weer stukken maan naar de aarde. De missie Chang’e 5, genoemd naar de oud-Chinese godin van de maan, moet half december terugkeren.

De maanmissie vertrok vanaf een ruimtebasis op het Zuid-Chinese eiland Hainan. Na een paar dagen vliegen moet de Chang’e 5 aankomen op zijn bestemming. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA ondersteunt de Chinese collega’s bij de missie.

Lancering naar maan achteraf bevestigd

Volgens de ESA stond de lancering gepland voor gisteren, 21.35 uur Nederlandse tijd. China zelf was terughoudend met informatie en hield het er via staatsmedia op dat de lancering ‘eind november’ is. De Chinese autoriteiten zijn over het algemeen niet zo scheutig met informatie vooraf. De meeste lanceringen worden pas bevestigd wanneer ze geslaagd zijn.

De bestemming van de maanmissie is Mons Rümker, een oude vulkanische formatie op het noordelijk halfrond van de maan. Die is ongeveer 1 miljard jaar geleden gevormd en is daarmee jonger dan veel plekken op de maan die tot nu toe verkend zijn.

Twee kilo ‘maan’ naar de aarde

Twee weken lang schept de Chang’e 5 bodemmateriaal op, tot op een diepte van twee meter. Het is de bedoeling dat hij daarna met ongeveer twee kilo aan maanstenen terugkeert naar de aarde. In de loop van december moet hij landen op de uitgestrekte grasvlakten van Binnen-Mongolië. Wetenschappers kunnen de stenen dan onder de apparatuur in hun labs leggen. Zo willen ze een beter beeld krijgen van de samenstelling en de geschiedenis van de maan.

Een zogeheten sample return mission is heel complex. Een ruimtevaartorganisatie voert eigenlijk een dubbele missie uit: een vaartuig moet van de aarde gelanceerd worden, de oversteek van bijna 400.000 kilometer maken, in een baan rond de maan komen, veilig landen en materiaal verzamelen, maar moet daarna opnieuw gelanceerd worden, de oversteek terug maken en ook veilig op aarde landen.



Congratulations to China on the successful launch of Chang’e 5 to the Moon. We look forward to seeing how this sample return will advance the international science community. pic.twitter.com/4G1fLxfg6c — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) November 23, 2020

China doet meer in de ruimte

China wordt de laatste decennia steeds actiever in de ruimtevaart. Het land werkt heel af en toe samen met een ander land, maar doet het voor het grootste deel zelf. In 2003 ging voor het eerst een Chinees persoon de ruimte in. In 2013 landde voor het eerst een Chinees karretje op de maan. Eerder dit jaar vertrok een onbemande Chinese verkenner naar Mars, waar hij volgend jaar moet aankomen. In de komende jaren wil China ook een eigen ruimtestation bouwen.

De laatste geslaagde sample return mission naar de maan, was de missie Luna 24 van de Sovjet-Unie. Die vloog in augustus 1976 naar de maan en keerde tien dagen later terug met 170 gram stenen. De twaalf Amerikanen die op de maan hebben rondgelopen, hebben ook allerlei stenen mee terug genomen.

