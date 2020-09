Hugo de Jonge: Nog onzeker of leraar voorrang krijgt bij coronatest

Of leraren voorrang kunnen krijgen bij het krijgen van een coronatest? Dat weet minister Hugo de Jonge nog even niet.

Er moet eerst „een goed gesprek” komen met de GGD voordat mensen in vitale beroepen, zoals zorgpersoneel of leraren, voorrang krijgen voor een coronatest. Zorgminister Hugo de Jonge wil, zo zei hij vandaag, eerst weten of het wel mogelijk is. Hij begrijpt die wens wel, maar denkt ook dat het voor langere wachttijden voor anderen kan zorgen.

Klas door wachten op coronatest naar huis

De hele Tweede Kamer wil dat mensen in vitale beroepen voorrang krijgen. Ook volgens De Jonge zijn de gevolgen groot als bijvoorbeeld een leraar lang moet wachten op een test. „Dan moeten er klassen naar huis en moeten de ouders van die kinderen opvang regelen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@rivm @MinVWS @MinPres Waarom moeten leraren en zorgpersoneel uberhaupt naar een testlocatie toe? Als personeel corona heeft moeten ze toch allemaal getest worden. Waarom dan niet op locatie zelf? Waarom zijn er geen mobiele test eenheden? — Erik van Rossum (@EvanRossum) September 3, 2020

Toch is het volgens De Jonge „een keuze in schaarste” omdat er momenteel weinig testen zijn. De testcapaciteit staat al langer onder druk. Volgens de minister wordt er met man en macht gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, maar nu „piept en kraakt” deze nog.

Alleen testen bij klachten

De minister benadrukt dat mensen zich alleen moeten testen als ze klachten hebben. „Anders gebruik je misschien een test die iemand anders harder nodig heeft.”

Gisteren bleek juist het tegenovergestelde. Dagelijks liegen zo’n duizend mensen over coronasymptomen, om maar een test te kunnen krijgen, zei GGD-directeur Sjaak de Gouw. „Dat horen we via social media, de medewerkers in de teststraten horen het, we horen het via de televisie dat zelfs mensen die uit een oranje gebied komen zonder klachten toch zeggen: ‘Ik heb maar gezegd dat ik klachten heb, dan word ik in ieder geval getest’.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het feit dat er mensen zijn die zich laten testen op COVID zonder dat er reden is en dus liegen over klachten geeft wel aan dat de mensheid deels stuk is hè? ‘Ja ik zei maar dat ik klachten had want dan werd ik getest maar ik was negatief!’ #kansloos — Fokke (@Fokke73) September 4, 2020

Meer coronatesten

Het ministerie van Volksgezondheid liet gisteren wel weten dat het overeenkomsten heeft gesloten voor extra testen op het coronavirus via de GGD’en. Al met ingang van deze week zullen 500 testen per dag worden uitgevoerd door het Duitse U-Diagnostics/Labor Dr. Wisplinghoff, een aantal dat moet oplopen tot minstens 2000 testen per dag en uiteindelijk misschien wel tot 5000 per dag.

Lees ook: Coronatesten: ‘mobiele testbus voor ouderen’ en ‘leraren voorrang!’