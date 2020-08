Coronatesten: ‘mobiele testbus voor ouderen’ en ‘leraren voorrang!’

Iedereen met coronaklachten, moet zich meteen laten testen, is al een tijdje een van de coronacredo’s. Maar ja, wat nou als je geen auto hebt en/of slecht ter been bent? En leerkrachten moeten voorrang krijgen, vinden onderwijsbonden.

De coronatesten die moeten uitwijzen of iemand besmet is, zouden overal in Nederland thuis afgenomen moeten kunnen worden bij mensen die niet mobiel zijn. Daarvoor pleit ouderenbond ANBO.

Teststraten zonder auto



Voor mensen die slecht ter been zijn of geen auto hebben, zijn veel coronateststraten slecht bereikbaar. Daarom pleit @ANBO_Nederland ervoor dat thuis-testen in heel Nederland mogelijk is en aan wordt geboden als iemand niet mobiel is: https://t.co/a56VFoRykL #coronatest #ouderen pic.twitter.com/NQWp0hGbxo — ANBOpers (@ANBOpers) August 27, 2020

Iedereen met gezondheidsklachten kan zich laten testen, maar voor wie slecht ter been is of geen auto heeft, is dat volgens de bond nog niet zo eenvoudig. Teststraten zijn bovendien vaak niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

„We krijgen bij ANBO telefoontjes van mensen die zich willen laten testen, maar geen afspraak maken, omdat ze niet weten hoe ze bij de coronateststraat moeten komen. Zij weten niet dat de GGD ook thuis een test kan afnemen. Dat wordt niet duidelijk gecommuniceerd en het wordt ook niet aangeboden als iemand belt voor een afspraak”, zegt Liane de Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Mobiele testbus

„Wij vinden dat iedereen die niet mobiel is, thuis getest moet kunnen worden op het coronavirus. Bijvoorbeeld met een mobiele testbus of een samenwerking met thuiszorgorganisaties die toch (vaak dagelijks) bij oudere mensen thuis komen. Ik vind het mooi om te zien dat dat er in Zeeland en Brabant gekeken wordt naar deze mogelijkheden. Maar wat ons betreft moet dit in heel Nederland mogelijk zijn. Zodat iedereen getest kan worden.”

Leraren coronatesten



https://t.co/Oz0pi9dgap: 'Leraren moeten voorrang krijgen bij coronatesten.' Wat vind jij? Stem hier 👇 en luister vanaf 09.30 naar @SpraakmakersOp1 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) August 27, 2020

Leraren die zich willen laten testen op het coronavirus moeten voorrang krijgen, vinden zowel de onderwijsbonden als de sectororganisaties VO-raad en PO-Raad. De organisaties wijzen erop dat leraren die bijvoorbeeld een lichte verkoudheid hebben en zich laten testen nu vaak twee of zelfs vier dagen thuis komen te zitten, omdat ze op hun testresultaat moeten wachten voordat ze weer naar school mogen.

„Het is niet wenselijk dat medewerkers onnodig lang thuis moeten blijven”, stellen de organisaties in hun gezamenlijke pleidooi aan het kabinet. „Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel.” Zeker nu iedereen zich mag laten testen, kan de wachttijd bij de GGD oplopen.

Snel testen noodzakelijk

Het onderwijsveld roept het kabinet op het probleem op te lossen. „In het primair onderwijs speelt het lerarentekort ook een belangrijke rol”, zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, die de basisscholen vertegenwoordigt. „Vervangers zijn niet te vinden, waardoor scholen op deze manier onnodig leraren moeten missen. Dat kan niet. Onderwijzend personeel moet zich daarom versneld kunnen laten testen.”

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het op dit moment niet nodig om leraren voorrang te geven. Iedereen met klachten kan zich laten testen, aldus een woordvoerster. „Er is geen extra wachttijd.” Wel is aan deskundigen van het OMT gevraagd of in de toekomst mogelijk weer voorrang moet worden gegeven aan bepaalde beroepen bij testen.