CNV: ‘Huh? Waarom zorgpersoneel uit oranje land niet in quarantaine?’

CNV Zorg & Welzijn is bepaald niet te spreken over de uitzondering die VWS wil maken voor zorgpersoneel dat van vakantie terugkeert uit zogenaamde ‘oranje’ landen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoeven deze zorgwerkers niet in quarantaine, in tegenstelling tot andere burgers die daartoe door de overheid verplicht worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij uitzondering geen quarantaineplicht voor zorgpersoneel dat in 'oranje' land is geweest, is onverstandig zegt @AaldertMellema van @CNVZorgWelzijn in @Eenvandaag https://t.co/XgOBlJGLvu — CNV Zorg & Welzijn (@CNVZorgWelzijn) August 22, 2020

Zorgpersoneel gelijk weer de vloer op levert risico’s op

Aaldert Mellema, cao-onderhandelaar CNV Zorg & Welzijn zei dit weekend in het televisieprogramma Eenvandaag: „Dit is het zoveelste voorbeeld van hoe het ministerie in de coronacrisis de zorgmedewerkers op de werkvloer voor voldongen feiten stelt. Gelijk weer aan het werk in de zorg na terugkomst uit een ‘oranje’ land levert risico’s op. Zeker als er in zorginstellingen niet voldoende beschermingsmiddelen voorhanden zijn. Die risico’s zijn er niet alleen voor henzelf, maar zeker ook voor de patiënten en cliënten waarmee ze werken.”

CNV Zorg & Welzijn vindt het moeilijk te aanvaarden dat zorgpersoneel zo hard nodig is, dat een quarantaine na terugkomst uit een ‘oranje’ land niet hoeft, terwijl die uitzonderlijke positie in de afgelopen tijd niet heeft geleid tot een structureel hogere beloning. „Het kabinet wil van deze beroepsgroep wél de lasten, maar gunt hen geen lusten.”

Een 10 voor de zorg

De afgelopen week startte de campagne #een10voordezorg, om politiek Den Haag duidelijk te maken dat alle medewerkers in de zorg een 10 verdienen voor hun enorme inzet. Het is een gezamenlijk initiatief van CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en FBZ, de drie grootste vakbonden in de zorgsector. Ze maken zich grote zorgen over de uitblijvende waardering voor zorgmedewerkers. „Een structureel betere beloning is noodzakelijk om te voorkomen dat werknemers massaal de zorg verlaten.”

In deze week werd duidelijk dat het kabinet een loonsverhoging voor het zorgpersoneel, boven de al bekende verhoging van ruim 3 procent, niet ziet zitten. Het is te duur. Ook de coalitie stemde uiteindelijk tegen een motie die een (flinke) loonsverhoging mogelijk zou maken. Zorgmedewerkers is wel een eenmalige bonus van 1000 euro – voor hun harde werk in het afgelopen voorjaar – in het vooruitzicht gesteld. Deze bonus hebben zij op dit moment nog niet op hun bankrekening staan.

Lees ook: Rotterdam handhaaft dragen mondkapjes, daling op de ic

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.