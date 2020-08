Vechtpartij in KLM-vliegtuig om mondkapje: ‘Kappen, er zijn kinderen hiero!’

Aan boord van een KLM-toestel is vrijdag een grote vechtpartij uitgebroken. Een dronken passagier zou op een vlucht met eindbestemming Ibiza hebben geweigerd om een mondkapje te dragen, meldt het Amsterdamse AT5. Een woordvoerder van KLM bevestigt aan de lokale zender dat er een vechtpartij heeft plaatsgevonden.

Volgens een KLM-woordvoerder zijn er op Ibizia twee mannen aangehouden voor het niet dragen van mondkapjes en het verbaal en fysiek lastigvallen van medepassagiers. De aangehouden mannen zijn geen Nederlanders en zaten onder invloed van alcohol in het vliegtuig.

Na het weigeren van het mondkapje in het vliegtuig volgde een ruzie, en daarna een vechtpartij. Beelden van die vechtpartij zijn online gezet door Michighclub. Op de beelden is te zien dat er rake klappen worden uitgedeeld en zowel passagiers als personeel hun best doen om de man in bedwang te houden. „Kappen nou, er zijn kinderen hiero!”, roept een van de passagiers, terwijl hij wijst naar iets dat buiten de opname valt. Op de achtergrond is kindergegil te horen.

In de boeien

Een passagier met ontbloot bovenlijf lijkt de bron van alle ongeregeldheden te zijn. Hij draagt geen mondkapje, terwijl dat wel verplicht is aan boord van KLM-vluchten. Nadat een passagier een klap op het gezicht van de ontblote man uitdeelt, ontstaat er een vechtpartij. Daarna is op de beelden te zien dat verschillende passagiers de man vervolgens tegen de grond aandrukken. Die laatste lijkt in de boeien te zijn geslagen. „Beloof je te stoppen?” wordt er gevraagd. Volgens de KLM-woordvoerder werden de mannen op last van de gezagvoerder in bedwang gehouden. „Passagiers hielpen daarbij.”

Het toestel was onderweg van Schiphol naar Ibiza. Bij aankomst op het eiland zijn de twee mannen gearresteerd. Er zijn geen gewonden gevallen en de woordvoerder van KLM wil benadrukken dat de veiligheid van de passagiers niet in gevaar is geweest.

