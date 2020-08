Grote zorgen over de zeker 40 coronagevallen op Noorse cruiseschepen

Zeker veertig opvarenden van een Noors cruiseschip zijn besmet geraakt met het coronavirus. Als eerste rederij ter wereld begon Hurtigruten vorige maand weer met internationale cruises.

Nu zijn er grote zorgen of de bijna vierhonderd passagiers, die al van boord zijn gelaten, wel snel genoeg opgespoord kunnen worden.

