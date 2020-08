‘Zee is geen zwembad’: recordaantal acties Reddingsbrigade

De Reddingsbrigade Nederland verrichtte zondag een recordaantal hulpverleningsacties. De lifeguards kwamen voor 562 meldingen in actie. Het vorige record was van vorig jaar, toen er 461 keer moest worden geholpen.

Het gaat volgens de woordvoerder van de Reddingsbrigade niet om 562 levensbedreigende situaties. Lifeguards helpen mensen ook in andere gevallen. „Gelukkig zijn het niet allemaal levensbedreigende situaties.”

Zee

Op Twitter gebruiken ze de hashtag #zeeisgeenzwembad, waarmee ze waarschuwen dat het zwemmen in de zee allesbehalve hetzelfde is als in een zwembad, waar geen muien en golven – tenzij een golfzwembad – bestaan.

Reddingsbrigade in actie

De strandwachten kwamen 218 keer in actie voor zwemmers in nood. Daaronder waren 137 reddingen uit een levensbedreigende situatie. Bij 253 acties moesten ze eerste hulp verlenen. Verder waren 39 mensen vermist geraakt.

Vier badgasten kwamen zondag om het leven in de Noordzee, twee mensen verdronken bij Den Haag, de andere twee bij Wijk aan Zee en Zandvoort.

Late zwemmers lifeguards

Door de grote drukte op de stranden, bleven veel medewerkers van de Reddingsbrigade tot ver nadat hun dienst was afgelopen nog om mensen te helpen. „We zien dat mensen tot laat in de avond op het strand en in het water blijven. Veel vrijwilligers zijn vanuit hun passie ook tot laat in de avond gebleven.”

Vandaag is het op veel stranden ook weer druk. In Den Haag werd al de rode vlag gehesen, dan is zwemmen verboden. Op veel andere plaatsen wappert de gele vlag, dat betekent dat er gezwommen mag worden, maar dat het gevaarlijk is in het water.

IJsjes

Burgemeester David Moolenburgh heeft zaterdag waterijsjes uitgedeeld aan alle leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) die op beide posten aanwezig waren. Hij deed dit omdat hij ze met dit warme weer symbolisch wil bedanken voor hun harde werk van de afgelopen dagen en om ze een hart onder de riem wil steken met dit warme weer.

„De lifeguards konden de traktatie bijzonder waarderen’, schreef De Zandvoortse Courant.

