Informatiepunt voor ongewenst zwangere vrouwen is óók voor mannen

Vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en daarover steun, voorlichting en advies willen hebben, kunnen 24 uur per dag terecht bij een nieuw informatiepunt. Ook mannen kunnen aankloppen voor informatie.

Onbedoeldzwanger.info is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid (VWS), maar is wel onafhankelijk, meldt het departement.



Onbedoeld zwanger raken is vaak schrikken. Je wil weten welke keuzes je hebt en wat die betekenen. De chat- en belfunctie van https://t.co/Fzg7FgCg2i is 24/7 beschikbaar voor informatie, hulp en doorverwijzing voor een keuzehulpgesprek bij jou in de buurt.https://t.co/n8aJrNYiGr pic.twitter.com/hNB7DLqvSD — Fiom (@Fiom_online) August 25, 2020

Hulpverleners

Onder het beheer van Fiom, een stichting die zich met ongewenste zwangerschappen bezighoudt, zullen hulpverleners van verschillende organisaties de gesprekken voeren. Dat kan via de chat op internet of via een gratis telefoonnummer. Ook mannen die bij zo’n zwangerschap betrokken zijn, kunnen er terecht.

Volgens VWS raakt één op de vijf vrouwen in Nederland ooit onbedoeld zwanger. Jaarlijks gaat het dan om 35.000 tot 57.000 vrouwen tussen de 25 tot 49 jaar. „Van vrouwen met een vaste relatie tot singles en van studenten tot vrouwen die al een gezin hebben. Dat kan behoorlijk schrikken zijn, zowel voor de vrouwen als voor mannen”, laat het ministerie weten.

FAQ’s

Onbedoeldzwanger.info is er voor „vrouwen én mannen die te maken hebben met onbedoelde zwangerschappen”, staat te lezen onder een van de meest gestelde vragen (‘Voor wie is het?’).

Een van de andere vragen: ‘Mijn partner en ik zijn het oneens over het uitdragen of afbreken van de zwangerschap, wat nu?’ „Als jullie er samen niet uitkomen, kun je terecht bij een onafhankelijke hulpverlener. Zij helpen om alle informatie, ideeën en gedachten op een rijtje te zetten. De hulpverlener luistert hierbij naar de mening van zowel de vrouw als de man. Zoek naar hulp in de buurt.”

En ook: ‘Welke keuzes heb ik?’ In Nederland heb je vier keuzes waar je uit kunt kiezen als je onbedoeld zwanger bent, staat er als antwoord. Zelf opvoeden, pleegzorg , adoptie , abortus . „Om een keuze te maken is het belangrijk dat je goed weet welke keuzes er zijn en wat deze keuzes inhouden.”



Luisterend oor

Het nieuwe informatiepunt, dat een veel betere naam heeft dan het bedrijf waar Jan Versteegh ooit over twitterde, biedt een luisterend oor, geef steun en voorlichting over de mogelijkheden en verwijst eventueel door naar andere instanties.

Marieke van den Bogaard is telefonisch voorlichter bij het informatiepunt onbedoeldzwanger.info. Ze ondersteunt vrouwen en mannen bij onbedoelde zwangerschappen. „Veel vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, komen hier ‘s avonds of in het weekend achter. Vaak is er meteen paniek. Ze willen informatie, een luisterend oor en hulp.” Dit ondersteunen ze op het nieuwe informatieplatform. „Via 0800 6160 en de chat zijn we altijd bereikbaar. Dit kan veel stress wegnemen, omdat de vrouwen en mannen die net de onbedoelde zwangerschap hebben ontdekt niet tot de volgende werkdag moeten wachten op informatie en hulp.”



